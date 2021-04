Severoirská města jsou už mnoho dní v plamenech, v ulicích na sebe útočí probritské a proirské bojůvky, hoří auta, včetně těch policejních, ničeny jsou obchody i zastávky, policie musela nasadit už i vodní děla. Byly uzavřeny i brány v plotech, které v devadesátých letech oddělovaly probritské protestanské a proirské katolické čtvrti.

Přes množství zraněných je malý zázrak, že zatím nikdo nepřišel o život.

Probritské skupiny jsou nespokojené

Pozorovatelé se shodují, že tentokrát jsou aktivnější skupinou probritští extrémisté, kteří se nemohou smířit s tím, že se Severní Irsko kvůli brexitové dohodě s EU de facto oddělilo od Velké Británie.

Londýn totiž musel udělat mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království celní hranici, aby naplnil dohodu s Bruselem. To u probritských skupin v Severním Irsku vyvolává obavy, že rozvolňující se svazek se zbytkem Velké Británie nahrává plánům Irů, kteří chtějí celý irský ostrov sjednotit pod vládou Dublinu.

Pokud by však Londýn celní hranici nevytvořil, musela by se naopak uzavřít zelení hranice mezi Irskem a Severním Irskem. To by dostalo ekonomiku Severního Irska ještě více do kolen a také vyvolalo odpor tentokrát na straně proirských nacionalistů. A porušilo by to i Velkopáteční dohody, které v roce 1998 ukončily léta krvavých bojů a atentátů.

Rozbuškou současných nepokojů se stal pohřeb jednoho z vůdců teroristické Irské republikánské armády, kterého se bez ohledu na koronavirová opatření účastnily tisíce proirských nacionalistů, včetně skupiny politiků strany Sinn Féin. To, že nebyli účastnící pohřbu ani politici potrestáni, vyvolalo demonstrace na straně probritských unionistů, které přerostly v násilnosti. Ty se nedaří už víc než týden uklidnit.

Jak dodávají britští pozorovatelé, kdyby nevznikla tato situace, vypukly by nepokoje na základě jiné záminky, protože napětí v Severním Irsku se už od brexitu dá krájet. Podílí se na tom i špatná ekonomická situace, horší než ve všech ostatních částech Británie.

USA vyzývají k uklidnění

„To není protest. To je jen vandalismus a pokus o vraždu. Tyto skutky nereprezentují probritské skupiny. Jsou ostudou pro Severní Irsko a slouží jedině k odvrácení pozornosti od Sinn Fein, která je ve skutečnosti tím, kdo porušuje právo,“ uvedla premiérka Severního Irska Arlene Fosterová po nedávném útoku probritských extrémistů na městský autobus. V minulých dnech bylo pak zápalnými lahvemi zničeno i několik policejních aut.

Znepokojen situací je také premiér Boris Johnson, který ale místo Severního Irska hasí jiný požár ve Skotsku, kde se za několik týdnů konají volby. V nich míří k triumfu nacionalisté ze Skotské národní strany, kteří chtějí vyhlásit nové referendum o odtržení. V němž navíc mají zřejmě šanci uspět – také kvůli brexitu, s nimž velká většina Skotů nesouhlasí.

O tom, že v případě Severního Irska jde skutečně o vážný problém, svědčí i to, že se tamní situací zabývala i administrativa nového amerického prezidenta Joe Bidena. „Vyzýváme britské, severoirské a irské vůdce k míru. Zůstáváme nezlomnými zastánci Severního Irska, v němž mají všechny části společnosti právo na svůj hlas a těží z těžce vybojovaného míru,“ vyzvala k uklidnění situace mluvčí Bílého domu Jen Psakiová,