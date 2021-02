„Svět se ocitá na prahu katastrofálního morálního selhání,“ prohlásil na zasedání WHO její šéf Tedros Adhanom Ghebreyesus. K silným slovům ho dovedl stav projektu WHO COVAX, v rámci něhož má příští měsíc začít distribuce vakcín proti covidu chudším zemím. „V důsledku přístupu „já na prvním místě“ jsou ohroženi nejchudší a nejzranitelnější lidé světa,“ pokračoval Ghebreyesus.

Abdirizak Jusuf Hirabeh je v somálské vládě zodpovědný za boj proti covidu. V rozhovoru pro agenturu AP uvedl, že do deprese ze situace v jeho zemi stále ještě nepadá.

„Naši lidé nepoužívají vůbec žádnou formu ochranných prostředků a nedodržují ani opatření, to znamená, že nenosí roušky a nedodržují sociální distanci. Nákaza není v Mogadišu ani hlavním tématem rozhovorů,“ uvedl vládní zmocněnec. Hirabeh, který je zároveň ředitelem jedné z mogadišských nemocnic, jen za dopoledne, než poskytl rozhovor, ale viděl na odděleních sedm nových covidových pacientů. Připustil dále, že somálská zdravotnická zařízení nejsou na tento typ pacientů připravena.

Malé množství testů

Země doposud provedla jen 27 tisíc testů, což je nejméně na světě. Somálsko má přitom 15 milionů obyvatel. Testy potvrdily 4800 nákaz, umřít na covid mělo 130 lidí. Hirabeh připustil, že tato čísla neříkají o situaci v zemi vůbec nic. Nefunguje totiž ani laboratorní vyšetření zemřelých.

„Značné části země jsou navíc pod kontrolou al-Kájdy a al-Šabáb. Riziko nekontrolovatelného šíření nákazy v zemi je tudíž enormní,“ pokračoval. Obavy, že se tak již stalo a choroba se zakousla do tohoto sužovaného národa, jsou mezi odborníky značné.

Obavy v jistotu se již proměnily u 45letého pouličního žebráka Hassana Mohameda Jusufa. „Nejdřív jsme si mysleli, že to bude jako chřipka. Pak mi postupně odešli tři moje malé děti,“ vyprávěl reportérovi AP Jusuf. U všech tří se dostavily vysoké horečky a kašel. Jako obyvatelé místního chudinského tábora se děti k testování nebo k nějaké formě péče nedostaly.

Loni na začátku pandemie se somálská vláda pokusila o nějaká ochranná opatření, zavřela školy, zastavila leteckou dopravu. Sociální distancování ale nikdy nenastalo. Na začátku ledna byla na fotbalovém utkání v Mogadišu přes 30 tisíc diváků, bez roušek. Mešity ze strachu z reakcí většinově muslimského národa ani raději žádná opatření nevyžadují.

„Naše náboženství nás již před stovkami let naučilo, že si máme pětkrát denně mýt ruce, obličej a nohy. Naše ženy mají nosit závoje. Toto je naše jediná ochrana proti viru, pokud nějaký tedy existuje,“ sdělil mogadišský imám Abdulkadir Šejch Mohamud. „Nechal jsem to na Alláhovi, aby nás ochránil,“ řekl obchodník Ahmed Abdulle Ali, který nárůst kašle během modliteb v mešitě přisoudil změně ročního období.

Společenská neochota

„Naším štěstím v neštěstí je, že náš národ je mladý. Přes osmdesát procent populace je mladší třiceti let. Naše mladí je nám ochranou před virem,“ poukázal na fakt, že si virus vybírá své oběti v jiných věkových kategoriích doktor Abdurahman Abdullahi Abdi Bilaal, který pracuje na klinice v hlavním městě. Jedním dechem ale dodal, že věk může být ochranou jedinou, protože přístup většiny společnosti k očkování je nevalný a ani dlouhodobým vládním kampaním se postoj Somálců nepodařilo změnit.

Kromě společenské neochoty nechat se očkovat je dalším očekávaným problémem v zemi logistika. Somálsko například nemá kde uložit vakcínu od Pfizeru. „Nemáme zařízení, která by byla schopna udržet teplotu minus 70 stupňů Celsia, jak látka vyžaduje. V našich silách by byla teplota tak kolem minus deseti,“ dodal vládní zmocněnec pro boj s covidem Hirabeh.

Možná ale nebude muset nakonec problém s teplotou vůbec řešit. Podle plánu WHO COVAX by první očkovací séra měla do Somálska dorazit ještě během tohoto čtvrtletí. Jenže celosvětové tahanice o vakcíny nabraly po odhalení nakažlivějších mutací koronaviru nové obrátky. Podle šéfa WHO ve 49 nejbohatších zemích bylo dosud lidem aplikováno na 39 milionů dávek, zatímco jedna z chudých zemí jich podala pouze 25. Vyslanec Burkiny Faso u WHO jménem všech afrických států to řekl jasně: „Několik zemí vyluxovalo většinu světových zásob proticovidových vakcín.“