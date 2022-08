V Číně objevili nový virus: Zvířata nakazila 35 lidí, přenos může být smrtelný

Portál Boston Globe píše, že někteří vědci už více než rok naléhají na společnosti a administrativu prezidenta Spojených států Joe Bidena, aby urychlily práci na nových vakcínách proti onemocnění covid-19, které budou účinnější než ty nynější. Dočkali se pouze odpovědi, že práce ještě není hotová.

Společnosti Moderna a Pfizer vyvíjí posilovací očkování, které se zaměří na nové subvarianty covidu. Taková strategie se však podle některých vědců nedá udržet dlouhodobě. Vakcíny nové generace by podle odborníků měly chránit očkované, i když se nemoc bude dále vyvíjet.

Vakcíny aplikované do nosu

Řešením by podle některých odborníků mohly být „pankoronavirové“ vakcíny, které mají předstihnout budoucí varianty onemocnění. Mezi očkování nové generace patří také intranazální vakcíny, které by zdravotníci aplikovali injekcí do nosu. V dýchacích cestách by pak očkování ovlivnilo imunitní buňky, a tím zastavilo virus už v místě jeho vstupu.

Ač takový postup může znít dobře, i u této vakcíny se vyskytují komplikace. Měření imunitních buněk a protilátek ze sliznice nosu je totiž mnohem obtížnější než z těch nacházejících se v krvi. Jinou možností je vývoj očkování, které by lépe posilovalo T-lymfocyty, tedy buňky, jež jsou součástí imunitního systému. Ty by mohly infekci zastavit hned v zárodku.

Názory odborníků se rozcházejí v tom, jak moc nové vakcíny lidstvo potřebuje. Například ředitel Centra pro virologii a výzkum vakcín v Beth Israel Deaconess Medical Center Dan Barouch má jasno. Současné vakcíny podle něj nejsou dostatečné, a to hlavně proto, že ochrana před infekcí velmi rychle slábne. Někteří odborníci ale zastávají jiný názor.

Čtyři miliardy

Rychlost výroby nové generace vakcín je stále velkým otazníkem. Operace Warp Speed, která je snahou americké vlády vyrobit a otestovat očkovací látky proti covidu během dvanácti až osmnácti měsíců, je podle některých nerealistická. „Takovým tempem to nepůjde,“ uvedl vědec pracující na vakcínách nové generace v Ragonově institutu MGH, MIT a Harvardu Gaurav Gaiha.

Překážkou pro rychlejší vývoj můžou být podle vědců peníze i vůle. Většinu finančních prostředků na nové vakcíny zajišťuje nezisková organizace Koalice pro inovativní epidemickou připravenost (CEPI), kterou podporují vlády po celém světě. Ta částkou 185 milionů dolarů (převodem více než čtyři miliardy korun) pomohla jedenácti skupinám, které vyvíjejí účinné vakcíny.

Ač by mohly některé z nich jít do klinického testování už letos, tak případná výroba a schválení očkování bude trvat další rok či dva. Intranazální vakcíny, jež vyvíjejí menší společnosti ve Velké Británii a Spojených státech amerických, jsou pak na samém počátku svého vývoje.

Výkonný ředitel Institutu pro prevenci pandemií v Rockefellerově nadaci Rick Bright uvedl, že pokračování operace Warp Speed by mohlo zajistit urychlení vývoje nových vakcín. Jiní odborníci s ním ale nesouhlasí. „I kdyby peníze na vakcíny byly k dispozici, výběr těch nejlepších by byl velmi obtížný úkol,“ řekla výkonná ředitelka CEPI pro výzkum a vývoj vakcín Melanie Savilleová.

Summit Bílého domu k budoucnosti vakcín proti covidu-19:

Zdroj: Youtube

Překážkou k vytvoření účinnějších vakcín jsou podle vědců i neověřené technologie. I kdyby se ukázalo, že jsou vakcíny bezpečné a účinné, tak bude trvat dlouho, než je budou firmy vyrábět ve větším množství a za dostupné ceny. Příkladem můžou být technologie v komerčních očkovacích látkách mRNA, u kterých nikdo neví, zda budou bezpečné jako intranazální vakcíny.

Nejoblíbenější je Pfizer

Portál Our world in data informuje, že celkem 67,4 procenta světové populace už dostalo alespoň jednu dávku vakcíny proti onemocnění covid-19. Globálně pak bylo podáno 12,44 miliardy dávek. Nejvíce podávaná vakcína je Pfizer/BioNTech, k jedenáctému srpnu to bylo celkově více než 627 milionů dávek. Na druhém místě je Moderna se 152 miliony a na třetím Oxford/AstraZeneca s 67 miliony podaných dávek.