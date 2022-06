Ukrajinské jednotky bránící Severodoněck jsou ve složité situaci. Uvedl to šéf místní vojenské správy Oleksandr Strjuk. Nejintezivnější boje podle něj probíhají v okolí hotelu Mir na okraji města. „Bojuje se také v okolí hlavní autobusové stanice. Město je neustále ostřelováno. Humanitární pracovníci jsou prakticky paralyzováni, protože se nemohou pohybovat po městě,“ popsal situaci v boji zmítaném městě.

V částech Severodoněcku nefunguje elektřina a potíže jsou i s telefonním signálem. „Dodali jsme městu vodu, je dostupná z několika otevřených studen za pomoci generátorů, ve městě je jich šest nebo sedm. Je to ale extrémně nebezpečné, jakmile se lidé shromáždí pro vodu, začne ostřelování,“ uvedl Strjuk.

Zároveň ale nepřipouští, že by město mělo v nejbližší době kapitulovat. Díky alespoň částečnému zásobování podle něj může ruský útok ustát. „Stále jsou tu možnosti jak pomoc do města dostat. Je to extrémně obtížné, ale možné,“ vysvětlil.

Oproti tomu evakuace je podle Strjuka téměř nemožná. „Je to velmi nebezpečné, evakuujeme jen málo lidí, především raněné. Ve městě je k dispozici jen naprosto základní zdravotní péče,“ řekl.

Ukrajinský generální štáb ve své nedělní zprávě o průběhu bojů uvedl, že ruské jednotky utrpěly u Severodoněcku ztráty a stáhly se na některá dříve obsazená území. Zároveň ale varoval před průzkumnými operacemi ruské armády, které mají za cíl identifikovat a zničit vojenské cíle.

Podle Fedira Venislavského, člena bezpečnostní komise ukrajinského parlamentu, bude následujících několik dní bitvy o Severodoněck rozhodujících. „Naše jednotky vytlačily nepřítele do pozic, které v minulosti ovládal. Stále však jde prakticky o předměstí Severodoněcku,“ řekl.