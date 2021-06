Britská společnost Love Home Swap zaznamenala loni 282procentní meziroční nárůst počtu nových zákazníků, kteří se přihlásili k tomu, že si chtějí tuto výměnu bezplatně vyzkoušet. Společnosti Holiday Swap nabízející tytéž služby vzrostl obrat o 20 procent. Informuje o tom CNN Travel.

Nárůst zájmu a poptávky hlásí také internetový portál Home Exchange nabízející k výměně více než 400 tisíc nemovitostí ve 187 zemích. Počet výměn dokončených prostřednictvím této online platformy minulý měsíc byl o tři procenta vyšší než v roce 2019. Množství diskusních příspěvků souvisejících s výměnou, měřené 6. června, vzrostlo podle mluvčího platformy v porovnání se stejným dnem roku 2019 o 49 procent.

První zkušenost

Se svými zkušenostmi se serveru CNN Travel svěřila také Jo Watkinsová, praktická lékařka na volné noze a spoluzakladatelka platformy The How People, která se svým manželem a čtyřmi dětmi tráví tímto způsobem dovolené již více než 10 let, kdy svůj dům směňuje za něčí jiný.

"První výměnu jsme provedli v roce 2010," řekla Watkinsová CNN Travel. "Chtěli jsme jet na Bowenův ostrov v Kanadě na západním pobřeží a už jsme nenašli žádný vhodný pronájem."

Po registraci na Home Exchange, kde mohou uživatelé vystavit svou nemovitost a na druhé straně hledat a kontaktovat vlastníky jiných nemovitostí, Watkinsovi nakonec vhodný dům na kýženém místě našli. "Bylo to super snadné. Stačilo doslova pár e-mailů a zorganizovali jsme to. Bydleli jsme v domě, za jehož pronájem bychom zaplatili tisíce, a ještě v něm pro nás nechali drobné dárky. Byl to krásný zážitek. A přiměl nás dělat to znovu a znovu a znovu," vyprávěla Jo Watkinsová.

Brzy si prý ale také uvědomili, že ne každá výměna bude tak přímočará a jednoduchá jako ta první. "Je v tom trocha štěstí a mnohem více organizování a ochoty ke kompromisům, protože co vyhovuje jedné rodině, nemusí vyhovovat druhé," dodává.

Levná cesta do vzdálených míst

Mezi řadu rodin, které si s Watkinsovými vyměnily během posledních let domy pro strávení prázdnin, patřili také Mark Kureishy, jeho manželka Kerstin a jejich tři děti. "Myslím, že je to opravdu, opravdu zajímavý koncept. Mohlo se to provádět už v předinternetových dobách, ale tehdy to nešlo tak rychle jako teď. S novými technologiemi je to mnohem pohodlnější," říká Kureishy, který žije v Didsbury, na předměstí severoanglického města Manchester.

I když Kureishyovi provedli bezpočet podobných výměn a léto už trávili i v domu na losangeleské pláži nebo v honosné vile v Riu de Janeiro, do domu Watkinsových v Tresaithu v západním Walesu se podle svých slov vždy moc rádi vracejí a od první výměny v něm strávili prázdniny již nejméně desetkrát.

Obě rodiny se propojily pomocí platformy Love Home Swap, kde se její členové buď mohou vzájemně domy "prohodit" nebo svůj dům propůjčit někomu za body, jež zužitkují později. Watkinsovi získali hodně bodů díky tomu, že nabídli k ubytování svůj prázdninový dům, kde může spát až čtrnáct lidí. Za nashromážděné body pak mohli strávit nějaký čas i v domech na tak vzdálených místech, jako je Srí Lanka, Austrálie, Nový Zéland a západní pobřeží Ameriky a Kanady. Někdy si s některými rodinami ale měnili i domy přímo.

"Díky výměnám domů jsme mohli podniknout výlety, na něž bychom jinak nedosáhli. Ani bychom prostě neměli možnost. Ani nevím, jestli bych dokázal říci, kolik jsme ušetřili," popisuje Watkinsová.

Nevadí vám cizí člověk ve vaší posteli?

Generální ředitelka společnosti Love Home Swap Celia Prontová zastává názor, že lákadlo v podobě možnosti zůstat někde zdarma - byť si rodiny musí vydělat na provozní náklady a něco stojí také roční poplatek za umístění nabídky na online platformě - přitáhne nových zájemců ještě mnohem víc.

"Věříme, že výměna domů bude stále populárnější, protože má oproti tradiční dovolené řadu výhod. Za prvé je mimořádně efektivní z pohledu nákladů, protože roční členství na platformě často nepřesáhne částku, jakou byste zaplatili za jednu noc v hotelu, ale můžete s ním cestovat, kam se vám zlíbí, kdekoli po světě, a bez obav z toho, co budeme muset platit za ubytování. A za druhé, pobyt v domácnosti někoho jiného vám nabídne zajímavější, prostornější a pohodlnější ubytování než hotel," uvedla Prontová pro CNN Travel.

Watkinsová však upozorňuje ještě na to, že byť ona sama se svou rodinou zažila při výměně domů jen samé příjemné zkušenosti, nemusí to být služba, která je vhodná pro každého. Od účastníků také vyžaduje velkou flexibilitu i dobré organizační schopnosti. Většině svých přátel ji sice doporučila, u několika výměnných pobytů působila také jako prostředník, dodává však, že je dobré si ještě před výměnou položit jednu základní otázku.

"Ptáte-li se sami sebe, jestli chcete si nechcete vyměnit si s někým na prázdniny svůj dům, odpovězte si nejdřív na tohle: ‚Nevadí mi, že někdo jiný bude spát v mé posteli?‘" uvedla. "Kdyby totiž odpověď měla znít: ‚Bože můj, to bych nikdy nesnesl,‘ tak na to radši rovnou zapomeňte. Protože ve vaší posteli by spali cizí lidé."

Nejtěžší je podle ní začít. "Když to děláte poprvé, máte pocit, že někdo k vám vejde dovnitř a bude vás soudit." Možná i to je důvodem, proč někteří přátelé obou rodin, byť jim přejí úžasné zážitky z výměn domů, tuto službu sami využívat nechtějí.