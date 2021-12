„Po deseti letech a dlouhých složitých jednáních se městu podařilo převzít do svého majetku a zprovoznit semafory, které přispějí k bezpečnějšímu provozu u nákupní zóny,“ poznamenala mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

Nákupní centrum na příjezdu od Prahy se otevřelo v roce 2011, a to včetně světelné signalizace na dvou křižovatkách v Turnovské ulici, konkrétně s ulicemi Mincovní a Jateční. Na těchto semaforech však od počátku ve většině případů pouze blikala oranžová.

Město evidovalo mnoho stížností jak od řidičů, tak od občanů na pravidelných setkáních. „Teď ty problémy vyjet nejsou tak veliké, protože je uzavřen tah na Prahu a Liberec. Ten se ale v pátek otevře a od Kauflandu se opět nebude dát vyjet,“ poznamenal za všechny Petr Svoboda z Jablonce. Narážel tím na fakt, že v pátek 10. prosince otevře Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) křižovatku zvanou Rádelský mlýn, která tvoří pro Jablonec důležitý a nejvíce frekventovaný tah na krajské i hlavní město.

Zachránili Vánoce! Štědrý dům v Jablonci přivítal natěšené zákazníky

„Jednání o semaforech, na jejichž nečinnost si Jablonečané dlouhodobě stěžovali, došla k uspokojivému výsledku. Za zvláště důležitý považuji fakt, že se světelná signalizace rozeběhla ještě před uvedením křižovatky Rádelský mlýn do provozu,“ doplnil jablonecký primátor Jiří Čeřovský.

Silnice I/65 (ulice Turnovská) spadá pod ŘSD, ale semafory nebyly součástí a příslušenstvím silnice. Jablonec proto vyvolal několik jednání s majiteli semaforů v Turnovské ulici, firmou QINN INVEST (investor výstavby nákupní zóny), o jejich převedení do majetku města. V roce 2015 se podařilo se zástupci vedení Kauflandu alespoň dohodnout otevření závory na několik dní v týdnu a umožnit výjezd zákazníků z parkoviště do ulice Mincovní.

Zvíře jako vánoční dárek? Rozhodně ne, zní z útulku. Má adopční stopku

Semafory nefungovaly deset let. Řidičům vadil hlavně problematický výjezd z parkoviště u Kauflandu na frekventovanou hlavní silnici. „Ve špičce to bylo fakt o nervy. Sledujete šňůru aut z každé strany a nemáte šanci. A semafory jsou tam k ničemu,“ konstatoval Martin Beneš z Jablonce. K dohodě o převodu semaforů na město se jednalo již v roce 2011, dohodu se však nepodařilo naplnit.

Na druhou stranu v Jablonci panují obavy, co vlastně zprovoznění zatím nefungujících semaforů přinese, až se otevře Rádelský mlýn. „Řidiči vyjíždějící od Kauflandu na hlavní silnici to sice budou mít jednodušší, ale je otázka, jak to ve špičce bude vypadat na hlavním tahu, hlavně ve směru od Prahy,“ komentoval někdejší náměstek primátora Petr Vobořil.