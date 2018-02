14 hektarů půdy pod sjezdovkami na Malinovce a Pastvinách koupila obec Bedřichov

Bedřichov – Po dlouhých šestadvaceti letech mají provozovatelé vleků v Bedřichově na Malinovce jasno. Konečně sem mohou natéct peníze.

Vleky, stejně jako další třeba na Tanvaldském Špičáku, provozuje občanské sdružení TJ Bižuterie. „Pozemky pod sjezdovkami na Bedřichově jsou již konečně převážně v našem vlastnictví,“ sdělil výkonný ředitel TJ Bižuterie Pavel Bažant. Sdružení se přitom snažilo pozemky získat již od roku 1992. Ty ale byly v držení státu, a jelikož se o ně hlásili různí restituenti, nesměl je stát prodat.

Naštěstí pro budoucnost vleků se restituenti pozemků nedávno vzdali, a tak bylo rázem 14 strategicky položených hektarů půdy pod sjezdovkami volných. Za 28 milionů je koupilo dílem sdružení TJ Bižuterie, dílem pak obec Bedřichov. Obec investovala 9 milionů do 3,2 hektaru pozemků. Koupila je od soukromníků. „Proto, aby obec zabránila možným spekulacím,“ vysvětlil starosta Bedřichova Petr Holub.

„Lyžuje se tady úžasně, sjezdovka je nádherná. Ale trošku mě zaskočilo, že infrastruktura je dost zastaralá,“ ukazuje na zázemí sjezdovky na Malinovce třiačtyřicetiletý Petr z Jablonce. To by se ale mělo během příštích let změnit. TJ Bižuterie totiž kvůli nevyjasněným pozemkovým vztahům nemohla investovat do rozvoje areálu a ten značně zastaral. To by se teď mělo změnit. Proto třeba některé vleky a zařízení pamatují ještě osmdesátá léta minulého století. I technologie zasněžování jsou dnes mnohem dále.

TJ Bižuterie se již může pustit do plánů na modernizaci areálu. „Vše záleží na provozovateli, ale my můžeme třeba provozovat parkoviště, nebo se podílet na dalším zázemí. To by mohlo v budoucnu přinést investice také do našeho rozpočtu,“ doplnil Petr Holub.