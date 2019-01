Severní Čechy /FOTOGALERIE/ - Předposlední Egoo proměna s Deníkem byla ve znamení úsměvu a pohody.

Klidná, přesto velmi energická paní Věra z Nového Boru se svěřila do rukou odborníků se vším všudy a z domácí paní starající se o svou rodinu a vnuky se stala nonšalantní dáma s jiskrou v oku.

Věra je typ ženy, která má v sobě hodně skryté energie. Na první pohled je ale tichá a působí velice nenápadně. Má hezký tvar obličeje, sympatické rysy, pěknou pleť i postavu a úsměv, kterým každého okouzlí.

Do studia Jany Burdové přišla s plachým úsměvem a s tím, že u kadeřnice byla dvakrát v životě. „Věra měla na první pohled vlasy dost unavené od domácího barvení a téměř žádné péče. Vlasy si barvila sama hnědou barvou, což se projevuje vždy stejným výsledkem. Po nějaké době hnědá barva zčerná. Barvy z obchodu nejsou určené pro dlouhodobé barvení, a pokud se použijí opakovaně, pigment změní barvu na tmavší. To je také důvod, proč všechny hnědé, čokoládové nebo mahagonové odstíny nakonec skončí jako černé,“ říká dvojnásobná kadeřnice roku Jana Burdová.

O vlasovou proměnu Věry Kováčové z Nového Boru se tentokrát postarala kadeřnice Martina Zralá. „Pro Věru jsem zvolila kratší střih a změnila arvu. Černou jsem nejdříve musela šetrně odstranit a pak zvolit vhodný odstín. Vybraly jsme tmavší hnědou s odlesky ebenového dřeva. Barva sedla Věře k pleti a dodala jí šmrnc.

Vlasy jsem regenerovala kúrou Hair Repair Systém Joico. Je má oblíbená a dlouho vydrží. Vlasy jsou po prvním použití lesklé a živé. Pak jsme se daly do tvaru střihu. Tvořily jsme ho s Věrou společně, hlavně kolem obličeje. Domluvily jsme délku ofinky i její tvar. Bylo pro mne důležité, aby střih nejen slušel, ale aby se v něm paní Věra cítila jako doma,“ popisuje proměnu Martina Zralá z týmu Jany Burdové.

Co dokáže peeling…

Z kadeřnického křesla se Věra Kováčová přesunula do kosmetické kabiny. Tam už se o ni postarala kosmetika Míša Šedivá. Míša si pro ni připravila protivráskové ošetření Antirides extréme od luxusní francouzské kosmetiky Orlane.

„Jde o hloubkovou regeneraci buněk, při které pleť opět nachází cestu ke svému mládí. Vrásky jsou viditelně potlačeny a pleť omlazená,“ popisuje ošetření kosmetička Míša. Po pleťovém ošetření následovala tělová péče v podobě kosmetiky Phytomer. To si paní Věra opravdu užila.

„Bylo to velmi příjemné. Mám suchou pleť a byla jsem překvapena, co udělá takový tělový peeling. Všechna šupinatá kůže byla najednou pryč a já měla tělo jako mladá holka,“ říká s úsměvem paní Věra. Ta si užila i relaxační ošetření s masáží měšci, které jsou plněné levandulí a mořskou solí a uvolní celé tělo i smysly.

Paní Věra byla skvělá!

Jana Burdová je z Věřiny proměny nadšená.

„Krátký střih i barva Věrku hodně oživily a omladily. Dokonce někteří kolegové z týmu nepoznali, že jde u tutéž dámu, kterou viděli před proměnou. Martině a Míše se práce povedla. Ten den si to užili i někteří naši klienti, kteří byli v době proměny u nás ve studiu. Ptali se, zda ona proměněná dáma je ta, kterou viděli při příchodu. Velmi nám pomohla i paní Věra, které bych ráda poděkovala za skvělou spolupráci. O to více, že je až z Nového Boru, odkud je komplikované dopravní spojení. Kvůli tomu se do proměny zapojila i její rodina, která ji do Teplic téměř pokaždé vozila,“ spokojeně se usmívá Jana Burdová.

Věra si užila i den modelky, kdy stanula před fotoaparátem Petra Hricka v šatech Alice Abraham doplněnými o šperky z Diamond Clubu. „Měla jsem z focení trochu obavu. Nikdy jsem nic takového nezažila. Bylo to ale fajn. Chvílemi jsem nevěděla, jak se tvářit, není to jednoduché,“ usmívá se Věra Kováčová, které to v kabátku Alice Abraham velmi slušelo.

Erika Lori z Diamond Clubu kabátek doplnila o růžový topaz zasazený do bílého zlata, který podtrhoval eleganci a šik styl. Poslední, šestou soutěžící v projektu Egoo proměny s Deníkem, představíme čtenářům 26. ledna, tedy za čtrnáct dní.

Hlasujte a vyhrajte zajímavé ceny!

V průběhu Proměn můžete hlasovat o nejvíce povedenou proměnu na adrese promeny@denik.cz, do předmětu mailu vložíte slovo „HLASOVÁNÍ“. Na konci ledna pak vylosujeme jednoho z vás, který získá dárky od kadeřnického a kosmetického studia Egoo, společnosti Diamond Club a vlasové kosmetiky Joico. Vítěze hlasování o nejvíce povedenou proměnu poté uvidíte na stránkách Deníku 14. 2. 2012.

A co na vítěze hlasování konkrétně čeká? Poukaz do kadeřnického a kosmetického studia Egoo na proměnu postavy Essential v hodnotě 6500 Kč, roční permanentka na ozdravění vlasů pomocí hloubkové vlasové kúry do kadeřnického a kosmetického studia Egoo v Teplicích, diamantové náušnice v hodnotě 15 000 Kč a balíček vlasové kosmetiky Joico v hodnotě 6000 Kč.

Zpracovala Zlata Jílková