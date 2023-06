/FOTO/ Účastníci jedinečné cyklistické výpravy jsou z různých koutů republiky, na Tour de Baltic vyrazí od pramenů Nisy.

Petr Houška alias Tučňák a jeho lehokolo. | Foto: archiv Petra Houšky

Částečně ochrnutý na levé končetiny, zrakově postižený, s problémy se stabilitou a osmdesátiletý senior. To je sestava akce Tour de Baltic, která v neděli po čtrnácté hodině vyrazí ze železniční stanice v Lučanech nad Nisou na 850 kilometrů dlouhou pouť. Cílem je mys Arkona na Rujáně. Jedním z účastníků je Petr Houška alias Tučňák z Pacova, který Deníku odpověděl na několik otázek k tour.

Co to vlastně Tour de Baltic 2023 je?

Odvážný plán tří lehokolistů s nelehkými zdravotními obtížemi, jednoho osmdesátiletého´cyklomatadora´ a jednoho zvědavého cyklisty, který chce jet dva dny s námi a poznat partu v plné síle a optimismu. Cílem je mys Arkona na Rujáně.

CO JE TO LEHOKOLO?



Lehokolo je jízdní kolo, na němž jezdec jede v pololežící nebo ležící poloze. Oproti klasickým bicyklům poskytují lehokola vyšší pohodlí při jízdě, váha jezdce je rozložena na poměrně velkou plochu anatomicky tvarované sedačky. Většina lehokol má také menší aerodynamický odpor daný menší čelní plochou.



(zdroj: wikipedia.org)

Jak nápad na tour vznikl?

Začnu místem vzniku, tím je facebooková skupina sdružující lehokolisty. Skupina je pod kuratelou českého výrobce lehokol Azub. Zde jsem se dal do komunikace s jistým Jardou ohledně jeho nového potahu sedla od Azubu. Jarda vznesl myšlenku na cestu k Baltu, mně je Balt tuze blízký a tak jsem se manželky zeptal, zda dostanu výjezdní doložku a ono to klaplo. Mám kamaráda, se kterým jezdíme na lehokolové srazy a ten se také nechal chytnout.

Jak je složitá příprava na takovou cestu?

Pokud nejedete poprvé, tak nijak zvlášť. Tři čtvrtiny dálkové výpravy je v čundru na kolech znalá, jen Jarda jede poprvé a trochu se asi bude učit.

Kdo tedy jede? Představte jezdce.Pepa z Prahy, 80 let, bez znatelných zdravotních potíží - úměrně věku. Jede na běžném kole. Jarda z Litoměřic, 60 let, částečně ochrnutá levá ruka a noha po mozkové příhodě. Jede na tříkolce Azub. Karel Arnošt z Náměště Nad Oslavou, 54 let, vážně problémy se stabilitou po úrazu hlavy, navíc časté únavy s bolestí hlavy. Jede na stejné tříkolce. Já, 40 let, specifické oční onemocnění zamezující jízdě a vůbec fungování v noci, za šera a za ztížených povětrnostních a slunečních podmínek, navíc jen s jedním funkčním okem. Jedu na domácí zakázkové stavbě tříkolky s prvky od Azubu. A Petr, o němž nic bližšího nevím a pojede s námi jen dva dny.

Odkud a proč zrovna z tohoto místa vyrážíte?

Setkáváme se všichni čtyři na nádraží v Lučanech nad Nisou zhruba ve 14:15 a to již tuto neděli 4. června, nedaleko pramení řeka Lužická Nisa. Odsud vede oficiální cyklostezka Odra/Nisa až na baltské pobřeží do města Ahlbeck v Německu.

Kudy pojedete, kolik kilometrů a v kolika dnech absolvujete?

Téměř striktně se budeme držet oficiální cyklotrasy, ta vede podél německopolské hranice, celkem nás čeká až na mys Arkona cca 850 km, na tuto jízdu máme zhruba 14 dní. Někteří cyklisté si řeknou, že je to zvládnutelné levou zadní, ale my nezávodíme a chceme si cestu užít a ne polykat kilometry. Denně je v plánu 60 až 70 kilometrů.

Už jste takovou cestu absolvovali?Jarda, jakožto otec myšlenky cesty k Baltu, jel minulý rok s kamarády z Krkonoš od pramene Labe až na soutok, to však spal všude po penzionech. Letos to bude pro něj opravdu premiéra bez zázemí penzionu. Arnošt nějaké dlouhé cesty na lehokole nepodnikl, ale zato je velmi zkušený tramp, Pepa má za sebou mnoho a mnoho cest po Evropě na kole v plné polní, já už jsem pár několikadenních vyjížděk měl. Například minulý rok jsem se na lehokole vyškrábal na Říp až ke svatostánku.

Má Tour de Baltic nějakou přidanou hodnotu?

Můj otec říkával: Všechno jde, když se chce, ale jenom malé děti se musí nosit. Psychika lidí s handicapem je velmi křehká, proto ti, kteří už se vypořádali se svým problémem a zapojují se do běžného života, se musí pokusit i motivovat ostatní, kteří dosud nenašli tolik sil. Nejede s námi žádný podpůrný tým a ani žádný pomocník či doprovod, vše musíme zvládnout sami a v tom je to kouzlo. Například s Arnoštem jsem v dokonalé souhře a velmi mi pomáhá. S Jardou jsem ještě nikdy nikam nejel, ale už se známe natolik, že to bude cesta jako po několika letech prožitých na cestách. Pepa je pro nás všechny velká neznámá, ale velmi příjemně jsme si pohovořili po telefonu a myslím si, že to bude báječný zážitek. Nebudeme spát po penzionech ani po kempech, takže o to to bude zajímavější, lehokolová část výpravy bude spát v závěsných lůžkách.

Jak se dostanete zpátky domů?

Pevně doufám, že ne v olověné rakvi (smích). Přístavní město Stralsund u Rujány disponuje přímým vlakovým spojem do Berlína. No a odsud už není problém se dostat dalším přímým spojem až do Prahy a pak každý do svého domova.

