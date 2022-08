Na začátku prvního srpnového týdne se do jablonecké ulice přesunuli dělníci a začalo bourání vybraných sedmi mozaikových zídek. Jejich stržení nařídil stavební úřad kvůli bezpečnosti tamních obyvatel. Podle statického posudku byly v havarijním stavu. Panelové domy jsou soukromé, zídky však patří městu. „Zídky nejsou památkově chráněné a veřejná diskuze o plánovaném odstranění neproběhla. Byla ale o tom informována všechna společenství vlastníků jednotek,“ sdělila mluvčí jablonecké radnice Jana Fričová s tím, že práce vyjdou městskou pokladnu na zhruba 85 tisíc korun. Rozhodnutí o stržení se týká písmen C, D, E, G, H, I, J s tím, že některá už skončila jako suť. O bourání a likvidaci materiálu se stará odborná firma, která odváží stavební materiál na skládku k recyklaci. „Hotovo by mělo být do konce srpna,“ dodala Fričová.

Likvidace ikonické mozaikové abecedy nenechala chladnou jabloneckou veřejnost. Kromě řady příspěvků na sociálních sítích vznikla elektronická petice „Chceme, aby v Jablonci nad Nisou zůstala mozaiková ABECEDA,“ kterou založila Jablonečanka Jana Hamplová. Jak sama přiznala, vůbec nevěděla, že město má s místem podobný záměr a že samotný proces už začal. „Hodně nás naštvalo, že takový symbol charakterizující tuto část Jablonce se město nepokusí zachránit a rovnou přistoupí k odstranění,“ zdůraznila Hamplová. Pro ni samotnou to byla první obdobná petiční zkušenost. „Záměrem petice byla taková první pomoc, aby se téma rychle dostalo mezi lidi a začalo se o problému diskutovat,“ dodala její iniciátorka.

Přestože petice vznikla až po začátku bourání, podpořilo ji už přes sto lidí. Svůj podpis připojil například Milan Starý. Podivuje nad tím, proč se ničí vše, co má smysl a kouzlo. Michal Giňa, který zde bydlí od narození, zase poukazuje na to, že písmena jsou symbolem sídliště. „Podepisuji, protože jsem v Liberecké ulici strávila své dětství, protože abeceda k Jablonci prostě patří a protože by se mělo zachraňovat a ne likvidovat,“ přidala se Marie Kroulíková. K podpisu petice vyzval také zakladatel blogu jizerské *ticho Petr Vondřich prostřednictvím Facebooku.

Podle Jaroslava Zemana z Národního památkového ústavu v Liberci je škoda, že zaniká taková osobitá výjimečná věc, která dotváří vizuální identitu části města a celého jabloneckého bloku. „Právě architekturu 2. poloviny 20. století v Jablonci reprezentuje velmi cenný soubor exteriérových plastik v rámci veřejného prostoru a do toho patří i Abeceda,“ řekl Zeman s tím, že on sám by byl pro opravu a zachování, nebo alespoň vytvoření kopie. Podobného názoru je i iniciátorka petice. „Doufám, že petice bude mít efekt zastavení bourání, případně napomůže vzniku adekvátní náhrady. Pokud ani apel veřejnosti nezabere, bude to hodně smutná vizitka vedení města,“ podotkla Jablonečanka.

Magistrát se hájí odborným statickým posudkem. V něm stálo, že nosné prvky dotčených zídek nelze opravit, defekty a poruchy mohou vyvolat kolaps konstrukce. „Stržení nestabilních zídek jsme bohužel byli nuceni provést. Zcela jistě bychom byli nemilosrdně pranýřováni za nečinnost, kdyby se například jedna z nich zřítila a zranila dítě,“ konstatoval jablonecký náměstek pro ekonomiku a majetek Milan Kouřil s tím, že ale rozumí reakci Jablonečanů. „U ostatních stěn posudek doporučuje zvážit, zda se ekonomicky vyplatí je opravit, nebo zbourat a postavit nové,“ upřesnil.

Příští středu, 10. srpna, proběhne na radnici jednání, kterého se budou účastnit zástupci všech SVJ z dotčených domů. Abeceda by podle slov náměstka o svá typická písmena neměla přijít. „Městskému architektovi jsem už zadal vypracování návrhu na jejich novou podobu. Také jsme rozhodli, že náklady na demolici a nové architektonické řešení vezme na sebe ze 100 % město, přestože přibližně 20 % délky každé ze 14 zídek stojí na pozemku ve vlastnictví zmíněných společenství,“ dodal Kouřil.

Komplex sedmi panelových domů, každý se dvěma vchody a zídkami se žlutými písmeny v červeném poli ze skleněné mozaiky, vznikly v Jablonci nad Nisou v 70. letech minulého století. Materiál dodalo Železnobrodské sklo. Ačkoliv domy jsou v ulici Liberecká, označení vchodů písmeny dalo skupině domů jednotný název Abeceda.