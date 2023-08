Jak udržet mladé lidi v malém městě? Iveta Dočkalová z Železného Brodu nabízí recept – nabídněte jim místo, kde se mohou setkávat, kde mohou společně tvořit. Založila proto spolek a buduje komunitně-kulturní centrum s kavárnou, které se otevře už za pár týdnů.

Železný Brod, Rest.Art centrum, srpen 2023 | Video: Sedlák Jan

„Máme rádi Železný Brod a jeho okolí, není nám lhostejné, co se v Brodě děje, potažmo co se v něm neděje. Kde je kultura, tam jsou lidé a nestěhují se pryč,“ vzkázala Iveta Dočkalová.

Sama pochází z Turnova, velkou část dětství strávila u babičky a dědy v Koberovech, odkud je jen skok do Železného Brodu. „Hlavně můj děda byl velmi společenský člověk, byl ve vesnici snad ve všech spolcích. Prostě se bez něj neobešel žádný výlet, žádný ples,“ vzpomněla s úsměvem. Jak v Koberovech, tak v Turnově poznala, že lidé svým domovem žijí. V Koberovech se setkávali a setkávají sousedé na místních poutích či plesech, na Turnovácích cítila, že mají své město rádi a jsou na ně hrdí.

Po absolvování gymnázia odešla Iveta na vysokou školu do Prahy, kde se seznámila se svým manželem a několik let v hlavním městě žila. Když přišel čas na rodinu, oba cítili, že Praha není pro malé děti úplně ideální místo pro vyrůstání. Ohlédla se do svého rodného kraje a našla k prodeji malou chaloupku nad Železným Brodem. „Žili jsme asi tři roky v chaloupce, oklepávali jsme se z Prahy. Když jsme pak začali scházet do města častěji, zjistili jsme, že Brod je klidné město. Ale možná až moc klidné. Vrstevníci, se kterými jsme se seznámili, nám říkali, že tady nic nejde, že je tu mrtvo. Bylo to až depresivní,“ zmínila.

Zároveň ale postřehla, že v Brodě žije spousta tvořivých lidí. Tak se začala rodit myšlenka na založení komunitního centra. „Překvapila mě atmosféra maloměsta. Třeba když někdo něco pořádá, jiný tam nejde kvůli osobě pořadatele. To bych chtěla centrem alespoň trochu rozbořit,“ předeslala Iveta Dočkalová. Založila proto Železnobrodský spolek, který si dal za úkol komunitní centrum vytvořit. A jméno? Rest.Art Centrum.

Začala hledat vhodné prostory, mezi kandidáty byl třeba i prostor na železnobrodském vlakovém nádraží. „Dlouho jsem s drahami jednala, nakonec to ale nedopadlo. Na jednu stranu jsem ráda, protože tam by bylo mnohonásobně více práce, ale dodnes se mi to tam líbí,“ přiznala.

Nakonec ale našla. A trochu prohlédla. Protože cítila, že samotné komunitní centrum nemusí přesvědčit, vzniká v bývalé prodejně elektra v těsném sousedství autobusového nádraží také kavárna. S komunitně kulturním přesahem.

Podařilo se jí získat grant z nadace Via (program Místo, kde žijeme) a také z nadačního fondu Zeměkvět. „Základní škola Pěnčín nám darovala tabule, od oddílu Judo Turnov snad získáme žíněnky,“ popsala, kde a jak získala prostředky a první dílky vybavení centra. „Okopali jsme zvlhlé omítky, naházeli, vymalovali, vystavěli sociální nařízení. Naštěstí mám šikovného muže, tak v podstatě všechny stavební práce zvládl sám s nějakou pomocí.“

Možná bude i lezecká stěna

Dnes stojí Iveta doslova na staveništi, i když je jasné, že hrubé práce jsou dokončené. „Ještě řešíme vytápění, ale chceme prostor už uklidit a začít s akcemi,“ uvedla.

Hned za výlohou bude mít místo zmíněná kavárna. Jen pár kroků do nitra dlouhé místnosti, která končí proskleným východem na dvorek, má být větší stůl, kde by se měly konat menší workshopy, chcete-li dílničky. Svůj koutek tady najdou maminky s dětmi, snem je osadit prostor i pianem. A protože stropy jsou tady vysoké, možná vznikne i mini lezecká stěna. „A když ne, budou alespoň ribstoly,“ dodala zakladatelka centra.

Tím ale prostory centra nekončí. Jeho součástí bude i dvorek, kde bude možné posezení, plánuje se i pískoviště pro děti.

Na září plánuje Iveta Dočkalová rozjezd Rest.Art Centra, a to benefičním koncertem smyčcového dua Yellow. Stane se tak 9. září od 18 hodin.