Jablonec n. N. - Slavnostní připomenutí 99. výročí vzniku samostatného československého státu se za účasti představitelů města, zástupců městské i státní policie, hasičů, Českého červeného kříže i veřejnosti konalo v pátek 27. října u Památníku obětem 1. světové války v Tyršově parku v Jablonci nad Nisou.

Květiny a věnce k památníku položili nejen členové vedení města, ale i zástupci Vězeňské služby ČR, Centra sociálních služeb a dalších organizací. Růžemi ozdobili žulový monument také občané města.



Primátor Jablonce Petr Beitl ve svém projevu vyzval k ochraně české státnosti a uvědomění si povinnosti současníků zachovat svobodné, demokratické a suverénní Česko pro příští generace.

„Nic z toho, co máme a na co jsme si za poslední už více než čtvrtstoletí zvykli, nesmíme považovat za definitivní a navždy zabezpečené. Znovu se musíme začít spoléhat především sami na sebe. Inspirujme se jak u zakladatelů našeho státu, tak u těch, kteří jeho svobodu a suverenitu v průběhu celého minulého století neváhali bránit. Moderní český stát je úžasná hodnota. Je naší povinností jej chránit, udržet a předat generacím budoucím. Využijme svátek 28. října k tomu, abychom si to dobře uvědomili. Abychom měli příští rok, až si budeme připomínat sté narozeniny našeho státu, i roky příští co slavit,“ zakončil svůj projev Beitl.