Adventní věnec patří na stůl i na dveře. Kde se vlastně tato tradice vzala?

Jablonecko – Odkud přišel, kde se vzal a jaký má být? Jak je to s věncem a adventními svíčkami? Proč je kulatý a svíčky fialové s růžovou?

Jablonecko – Pokud se podíváme na adventní věnec v ateistické rodině, nejde o žádné lidové tradice. Lidé mu u nás na chuť přišli více až po sametové revoluci a po čtvrt století neodmyslitelně patří k předvánočním dekoracím na stůl se svíčkami či na dveře zavěšen na stuhy. „Vůbec si jako dítě nepamatuji, že bychom na dveřích nebo na stole věnec měli, dekoraci se svíčkou ano, ale maminka ji dávala až na sváteční štědrovečerní stůl,“ zavzpomínala šedesátiletá Jablonečanka s tím, že výzdobě u nich doma vévodily přírodniny, smrkové větve, šišky, sušená kolečka citronů, zdobená jablíčka a červené stuhy.

HISTORICKÉ OKÉNKO: BYL TU UŽ DÁVNO

Věnce ze zelených rostlin, stejně jako svíčky byly zřejmě symbolicky používány v Evropě už před příchodem křesťanství. I nezdobený věnec pouze ze slámy měl svůj význam. Podle některých teorií byl v předkřesťanské době symbolicky (zelené rostliny a svíčky symbolizují život v protikladu ke studené zimě) využíván i věnec v té podobě, kterou má dnes věnec adventní. Křesťanstvím byl převzat někdy okolo šestnáctého století.

Jiné zdroje ale přisuzují adventnímu věnci podstatně mladší věk, 180 let. Do Evropy se rozšířil z Hamburku. Pro chudé děti založil tamní teolog školu a svíčkami na dřevěném kole od vozu odpočítával předvánoční čas. Zatímco dnes děti na adventním kalendáři denně vyloupnou čokoládu, tehdy zapálil Johann Heinrich Wichern každý den malou červenou svíčku a v neděli bílou. Odpočet času do Štědrého dne. Tak adventní věnec také chápeme z dnešního pohledu.

KRUH JE ZÁKLAD, SVÍCE DO KŘÍŽE

Věnec je symbolikou Kristova kříže a má představovat jeho požehnání skrze čtyři svíce do čtyř světových stran. Svíce bychom měli zapalovat vždy proti směru hodinových ručiček. Pátá svíce, a to vždy bílá, může být v jeho středu, zapaluje se na Štědrý den a Hod boží a vyhoří beze zbytku. Ta symbolizuje Pannu Marii, nebo také Ježíše Krista, jejich čistotu a neposkvrněnost, duchovní čistotu Vánoc. Tento zvyk spíše dodržují Britové.

Podle katolických zvyků jsou však barvy svíček fialové a růžové, s tím, že růžová je svíčka třetí. Protestanté používají svíce červené. Jsou rozmístěny do pravidelného čtverce, což jasně značí symboliku čtyř ročních období a čtyř světových stran. Symbolika adventního věnce, který má být vždy kulatý, je jasná: kolo osudu, koloběh dějů a dějin, všechno se točí a nic nemá konec, protože tam, kde je pomyslný konec, je ihned nový začátek. Kolo je tedy základ.

Existuje celá řada různých výkladů symboliky adventního věnce. Jejich moderní verze a obměňování jejich tvaru i umísťování libovolného počtu svíček však vychází z neznalosti křesťanských zvyků a tradic.

DO PŘÍBYTKŮ VTRHL TŘPYTIVÝ PLAST

Komerčně jsou Vánoce žně a nevyhne se to ani trendům ve výzdobě. Adventní výzdoba je dobrým marketingovým zbožím a málokdo (na rozdíl od umělého stromečku schovaného i s ozdobami na půdě) si ji vytvoří tzv. nastálo a na začátku prosince jen vytáhne hotový věnec z krabice.

Už nejde jen o atmosféru a osvětlení svátečního stolu, v mnoha případech úplně ztratil svou symboliku a nemá se svými původními křesťanskými kořeny nic společného. V řadě případů ani s estetikou, ale to je věc každého, jak svou výzdobu pojímá.

ZÁJEM O SKLO JE JAKO NA HOUPAČCE

Skleněné ozdoby ze severu Čech vytlačily plastikové kouličky všech možných barev ze supermarketů. Tavnou pistolí se na dekorace dobře lepí, ale i tady je dobré řídit se pravidlem, že méně je někdy více, i když jde o výjimečné svátky. Foukáním a zdobením se uživily tisíce lidí nejen na Jablonecku. Obrovský boom nastal po roce 1985. Vzniklo hodně provozů na výrobu vánočních ozdob. S příchodem asijské konkurence velká část firem zanikla.

„Mívali jsme produkci přes milion kusů. Vrchol jsme zažili na konci milénia,“ popsal Jaroslav Hrabák, majitel společnosti GOJA. Od té doby jejich produkce stále klesá a poslední tři roky stagnuje. „Letos pociťujeme mírný nárůst. Toto zboží si své zákazníky vždycky najde,“ míní Hrabák. Zájem o foukané sklo se podle něj vrací v pětiletých cyklech.

DIKTÁT MÓDY NECTÍ VÍRU

Módní trendy bývaly zapovězené. Fialová a tolerovaná, rozšířená, červená barva, u konzervativních domácností byla dříve nepřekročitelnou tradicí. Pak nastal každoroční diktát módy interpretovaný masám sdělovacími médii, v rámci vánoční horečky informoval, jakou barvu je třeba zvolit pro reprezentativní výzdobu.

A občas to byly i nepochopitelné barevné varianty. „Pamatuji na černo bílo stříbrnou kombinaci v roce 2008. Na pohled možná efektní a hodně se o tom tenkrát mluvilo, ale zájem byl minimální. Na workshopu si jej dělaly jen dvě dívky. Materiál mi zbyl, černou jsem použila do smutečních aranží,“ zmínila se o nevšedním módním trendu před deseti lety floristka Vendula Malá.

Déja vu zažil venkovský styl i městské prvky. Trendy byly „miminkovské“ barvy růžová a bleděmodrá. Fialová se vrátila, ale hodně podtržena stylem Provence s levandulí. Pak červená kostka s malými soby, v těsném závěsu se skřítky i andílky.

JAK NA TO… NECHTE SI PORADIT

Usazení svíček? Tři proti jedné, čtyři za sebou, dvě a dvě vedle sebe. A tvary? Ke kruhu a v moderním pojetí postupně přidaly hranaté tvary, čtverec i úzký obdélník z větví, proutí i konstrukcí, rozložené svíčky a komponenty na dřevěném koláči, štípnuté polínko po délce.

„A letos je zase nějaká novinka. Staré, nepotřebné knížky slouží jako základ k tvoření. Je toho už plný facebook. Hodně na Tvoření diskutujeme, zda je to ničení knih, či není. Ale když se podíváte na některé tituly… ani v antikvariátu to nechtějí,“ zmínila se o zajímavosti Lenka, která tvoří každý rok jinou výzdobu, letos v pudrovém tónu.

Pokud nevíte, jakým směrem pustit fantazii, nebo každý rok nakoupíte spoustu zbytečností a drobností, které stejně na věnec a další dekorace nevyužijete, může být pro váš řešením tvůrčí dílnička. Vyberete, vyzkoušíte, vrátíte zpátky do misky a sáhnete po jiné barvě.

„Pak zaplatíte jen za to, co opravdu na věnec u nás použijete. A rada s postupem ode mne je můj dárek,“ zve Jana Harasimovičová do jabloneckého květinářství Gracie na své pravidelné dílničky, které má každý den až do poloviny prosince.