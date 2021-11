„Snažíme se zvedat lidi z gaučů a křesel, motivovat je k výletům a poskytovat prostor k potkávání se, plnění výzev a vedení vlastního deníku,“ sdělil mladý muž, který studuje vysokou školu a zároveň pracuje ve Škodovce jako seřizovač a řidič pracovních strojů v lisovně.

Právě díky aplikaci se zrodil nápad na převlek. Aby mohl splnit výzvu Krkonošský horal 2021, potřeboval na závěr zdolat Čertovu horu nad Harrachovem. „Chtěl jsem to oslavit, ozvláštnit to. Dát tomu slavnostní punc a napadlo mě, že se převléknu za Krakonoše. Oběhl jsem několik půjčoven a pro doplňky zajel i do Prahy,“ dodal Šourek.

Nad Harrachovem se navlékl do kostýmu, nasadil si vousy, paruku a klobouk a spolu s přáteli vyrazil po hřebeni směrem na Rokytnici nad Jizerou. Během cesty začali potkávat další výletníky, kteří ho s nadšením zdravili. Nechybělo ani pózování a focení. „Jak jsem se cítil nejdříve v kostýmu nesvůj, začalo mě to bavit a měl jsem dobrý pocit, že ostatní mají radost. Prostě dokonalá zpětná vazba a byl jsem opravdu rád, že jsem se rozhodl pro Krakonoše a vyrazil jsem v něm na hřebeny Krkonoš. Opravdu jsem si to užíval,“ svěřil se.

Během výletu nachodil přibližně patnáct kilometrů, trasa vedla z Harrachova přes Čertovu horu, Ručičky, Rýžoviště a zpět do Harrachova. Nápad s kostýmem přispěl k ozvláštnění cesty. „Přálo nám i počasí, pod námi bylo typické krkonošské moře. Klasická inverze, kdy jsme vycházeli z mraků na sluncem zalité svahy hor,“ podotkl Krakonoš s tím, že jeho i přátele nadchly krásná panoramata. Závěr celého dne se nesl v tematické večeři, a to v podobě výborného krkonošského kysela a maxi borůvkového knedlíku.