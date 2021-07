Ahoj léto! Na jablonecké přehradě už slouží vodní záchranáři

V sobotu 26. června zahájila pravidelnou službu u jablonecké přehrady Vodní záchranná služba ČČK. Pro veřejnost bude k dispozici každý den od 8 do 20 hodin, a to až do neděle 5. září.

Jablonecká přehrada. | Foto: Deník / Kamil Košun

U vodní nádrže poskytuje své služby už dvanáctým rokem. Svou základnu mají vodní záchranáři na Tajvaně, kde je v pohotovosti vždy tříčlenná posádka připravená okamžitě poskytnout pomoc zdravotního, ale i technického charakteru. Pro rychlý transport na místo nahlášené události mají záchranáři k dispozici motorový člun. Kromě osobních lékáren má posádka záchranářů k dispozici také velký lékařský batoh s automatizovaným externím defibrilátorem (AED).