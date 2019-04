Liberecký kraj – Paní Zdena se každý týden těší na malování, pan Jaroslav na klavír. Co mají společného? Oba navštěvují základní uměleckou školu a oběma už bylo šedesát.

V Libereckém kraji běží už třetím rokem Akademie 55+, kde se senioři pod vedením kvalifikovaných odborníků učí hudbě, tanci nebo výtvarnému umění. Zájem o projekt je obrovský, zatím běží na čtyřech místech. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Kamila Dufková

„Když byli naši kluci malí, měli jsme doma piano a všichni tři se na něm postupně vystřídali. Když jsem je poslouchal, říkal jsem si, že bych to rád někdy zkusil taky,“ svěřil se jeden z účastníků Akademie umění v Jablonci nad Nisou. „Roky běžely, kluci dospěli a piano jsme věnovali školce. Ale touha po klávesách zůstala, takže mi manželka koupila elektronické piano a klavírní školu. Jenže chyběla ta správná motivace. A tak když jsem jednoho dne našel ve schránce přihlášku do Akademie pro seniory, neváhal jsem,“ vylíčil svou zkušenost. Už do ní chodí třetím rokem. „Oceňuji, že se kromě samotné hry věnujeme například i historii hudby,“ dodal muž, který se profesně věnoval výpočetní technice.