Samozřejmě, že jsou na „své“ Harrachy pyšní. Jak by ne, bez nich by se horské městečko Harrachov nerozrostlo do současných rozměrů. Tady jsou Harrachové stále ještě páni. Letos na přínos starobylého šlechtického rodu vzpomene i 13. ročník projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů s podtitulem Harrachové – vznešenost zavazuje.

Zahájení 13. ročníku projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů s podtitulem Harrachové – vznešenost zavazuje. | Foto: Kraj-lbc.cz

Místní patrioti se o odkaz Harrachů starají. V posledních letech proběhla obnova kaple svaté Alžběty, na které se podílely desítky dobrovolníků, a to nejen z Harrachova. Pro návštěvníky památek bude připraveno několik desítek akcí, včetně speciálních prohlídek, výstav či přednášek. „Naším záměrem je prostřednictvím těchto akcí připomenout veřejnosti historický a kulturní odkaz významného šlechtického rodu, který se velkou měrou zasadil o rozvoj kultury nejen na severu Čech,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková. Kde jinde by se mělo konat zahájení oslav roku Harrachů než ve dnešní Sklárně a minipivovaru Novosad a syn v Harrachově. První písemná zmínka o dnešní harrachovské sklárně firmy Novosad je z roku 1712. K rozšíření výroby došlo po roce 1719, kdy se hrabě Karel Antonín Václav Harrach oženil s Marií Kateřinou Buquoyovou z panství Nové Hrady. Sklárna patřila až do roku 1946 rodu Harrachů, potom ji převzal stát, od kterého ji v roce 1993 odkoupil soukromý majitel. „Zachovali jsme ruční výrobu skla foukáním, broušením, malováním, rytím a dál reprezentujeme Českou republiku výrobky na vysoké řemeslné úrovni v desítkách zemí po celém světě,“ prohlásil František Novosad, současný majitel Sklárny a minipivovaru Novosad a syn. Aktivní dobrovolníci O odkaz hraběcího rodu se významně starají i místní dobrovolníci. Ti se „podepsali“ pod rekonstrukci kaple svaté Alžběty, kterou nechal do současné podoby vystavět v roce 1901 hrabě Jan Harrach. Za první republiky se v kapli zvonilo, když se narodilo sklářské dítě, vypravovaly se z ní pohřby. Ještě několik let po sametové revoluci byl její stav v pořádku, postupně ale začala chátrat. „Ještě v roce 2019 byla kaple, mezitím zařazená na seznam národních kulturních památek, uzavřená, zarostlá kopřivami, rozbito bylo jedno velké vitrážové okno,“ poznamenala místní obyvatelka Lenka Konvalinková, která se o odkaz hraběcího rodu zajímá. Dobrovolníci zachraňují harrachovskou kapli. Díky sbírce má novou střechu Dnes se zajišťují dotace a projednávají se úpravy s památkáři, dojednávají se firmy. Byla provedena sonda do podlahy, aby se v letošním roce odborně opravila a srovnala podlaha a oltář. „Rádi bychom zrestaurovali historické vchodové dveře, opravili pod střechou opadanou omítku a propadlou podlahu v interiéru kaple, zasklili historický skleněný oltář, aby mohl být vnitřní prostor kaple zcela zpřístupněn veřejnosti,“ přiblížila předsedkyně komise cestovního ruchu a kultury harrachovské radnice Lucie Nováková. Již od začátku roku 2021 probíhá účelová sbírka na pokrytí právě těchto prací, na rekonstrukci a vybavení vnitřních a vnějších prostor kaple svaté Alžběty, a to včetně jejího okolí. Číslo účtu je 030031-1263085389/0800. „Každý sponzorský dar a každá koruna, kterou vhodíte do pokladničky, která se nachází v prodejně skla u harrachovské sklárny, je využita ve prospěch kapličky. V srpnu uplyne 121 let od vysvěcení. K tomu datu bychom mohli kapličku znovu vysvětit,“ připomněla dobrovolnice. Další na řadě je hrobka Ale kaple není jedinou památkou, které chtějí místní spolu s dalšími nadšenci obnovit a vrátit lesk jak z doby slávy šlechticů. „Společnými silami se chceme zasadit i o rekonstrukci hrobky svatého Kříže v Horní Branné, kde jsou uloženy ostatky Harrachů,“ doplnila Konvalinková. V sedmdesátých letech minulého století byly v této památné stavbě udělány necitlivé až pobuřující stavební zásahy. Přímo v hrobce byly vybudovány toalety a kancelář. Nad rakví s pozůstatky Jana Nepomuka hraběte Harracha, mecenáše Krkonoš a Podkrkonoší, člověka, který se zasloužil o zřízení Národního muzea a Národního divadla, železnice z Martinic do Rokytnice nad Jizerou, zakladatele škol i lyžování. V Harrachově pod vedením bývalého starosty Jaroslava Čecha vznikla iniciativa napravit tyto chyby minulosti a uvést hrobku svatého Kříže do původního stavu. Za podpory památkářů a Matice české usiluje o nápravu také historik a autor knihy Jan Nepomuk hrabě Harrach Jan Luštinec. Sídla rodu Harrachů v České republice:

Harrachovský palác v Praze

Horní Branná

Hrádek u Nechanic

Jilemnice

Janovice u Rýmařova

Konárovice

Kunín

Náměšť na Hané

Šluknov

Velké Březno

Velké Meziříčí

Žinkovy

