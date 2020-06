Zdroj: archiv Rudolfa Šrámka

Byl jsem první ročník, který šel na střední z osmičky. Trochu jsem se ale sekl s výběrem a gymnázium nebyla ta šťastná volba. Vždycky jsem byl technik a tak jsem utekl na mechanika výpočetní techniky. To zní honosně. Byl to opravář psacích strojů. Práci jsem si ale zamiloval a zůstal. Na maturitu sice došlo, ale o hodně později. Jemná mechaničina mně pak přivedla do autobrzd.