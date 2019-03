V rozhovoru pro Týdeník Jablonecko promluvila Alena Kortanová o výstavě železnobrodských skleněných betlémů v městské galerii v budově radnice a o knihách, které vlastním nákladem vydala: Skleněné betlémy a Železný Brod a jeho historická zákoutí.

Vy jste vlastně mezi skleněnými figurkami vyrůstala. Jaké bylo takové dětství?

Moje maminka pracovala jako figurkářka v Železnobrodském skle a tak k našim Vánocům vždy patřil i skleněný betlém. Tam někde má kořeny moje láska ke sklu a sběratelská vášeň pro skleněné betlémy. Vyrůstala jsem a dodnes žiji v historické části města zvané Trávníky a krásné dětství strávené mezi zdejšími roubenkami mě nasměrovalo k dalšímu mému koníčku historii Železného Brodu.

Kdy jste si uvědomila, že je čas skleněné betlémy schraňovat a v podstatě i zachraňovat pro příští generace?

Po jednom vánočním výletu za betlémy do Kryštofova Údolí mě napadlo, že i Železný Brod má v této oblasti také co nabídnout. Přes mamku jsem znala další brodské figurkáře. Tak mě napadlo oslovit je s prosbou, zda by své betlémy nepůjčili pro výstavu v městské galerii v budově radnice. Tato výstava se velmi líbila a měla pak ještě osm let pokračování vždy s novými exponáty. Právě při shánění dalších skleněných betlémů na tyto výstavy mi došlo, že silná generace brodských figurkářů odchází do důchodu a až na malé výjimky nemá pokračovatele. Hrozí, že skleněné betlémy, roztroušené v jednotlivých domácnostech, pomalu upadnou v zapomnění. A protože někteří z majitelů byli ochotni svůj betlém prodat, začala jsem je sbírat.

Od sbírky byl jen krůček k otevření dnešního Minimuzea skleněných betlémů. Jak k jeho realizaci došlo?

Ve stejnou dobu se před pár lety sešly dvě události: Kvůli asijské konkurenci jsme byli nuceni skončit s rodinnou firmou na vinuté perle (ručně vyráběné korálky pozn. red.). A tehdy už se mi moje rozrůstající se sbírka skleněných betlémů skoro nevešla domů. Tak mě napadlo instalovat ji v prostorách naší bývalé firmy a představit ji tak veřejnosti založit Minimuzeum skleněných betlémů.

