Město Jablonec má už od roku 2010 vyhlášku, která zakazuje pití alkoholu na veřejných místech. Ačkoliv byla o dvanáct let později ještě rozšířená, najdou se občas výtečníci, kteří tuto vyhlášku ignorují. Strážníci pak často řeší opilecké výstupy hlavně v okolí autobusového nádraží a v čekárně, kde je výslovně pití alkoholu zakázané.

Ilustrační foto | Foto: Pixabay

Začátkem března se v nově otevřené čekárně na jabloneckém autobusovém nádraží objevil muž, který zcela nehybně ležel na lavici. Protože má v místě městská policie svoji kameru, hlídka strážníků se vydala zjistit, jestli nemá nějaké zdravotní problémy.

„Ačkoliv se muž nehýbal, charakteristické zvuky napověděly, že zdravotními komplikacemi ohrožujícími život rozhodně netrpí. Strážníci neváhali a chlapíka vzbudili s otázkou, kdo je a co tu dělá. Prý je na výletě, prohlédl si několik jabloneckých hospod, a tak trochu se opil. Proto teď odpočívá, než vyrazí domů do Semil ke své choti, která vůni alkoholu nemá v oblibě,“ uvedli zástupci Městské policie Jablonec nad Nisou.

Hlídka mu doporučila, že nejlépe se střízliví procházkou na čerstvém povětří. Muž se krátce zamyslel, pak pokýval hlavou a vyšel z čekárny ven.

Čekárna láká k nekalostem i mládež. Objektiv kamery tam totiž 7. března zaznamenal dva mladíky, kteří se schovali za automaty na kávu. Přišla je radši zkontrolovat hlídka.

„Podezření bylo opodstatněné, junioři si v zákoutí pochutnávali na zakázaném moku. Když byli přistižení, o svém provinění nediskutovali, strážníkům se omluvili s odkazem na fakt, že nejsou místní a o zákazu nevěděli,“ uvedli strážníci. Policisté jejich pak prohřešek vyřešili domluvou.

Černé pondělí třináctého zažila dvojice, která přijela do Jablonce na návštěvu. Dva muži si chtěli zdvihnout náladu hltem něčeho ostřejšího, tak si koupili vodku. Otevření láhve se stalo předmětem sporu.

Divoké šermování rukama i nohama u vchodu do OC Central vzbudilo pozornost kamerového systému městské policie. Když pak jeden z mužů z kapsy vytáhl černý předmět, nůž nebo skládací obušek, strážníci vyrazili. „Výtržníci sice hbitě zmizeli, strážníci je však během chvíle našli o kousek dál před vjezdem do garáží centra. Popřeli, že by pili, a ukázali zavřenou láhev vodky. Protože modřiny a šrámy žádné nebyly, strážníci problém neřešili. To bylo chvíli před třetí hodinou odpoledne,“ řekli zástupci Městské policie Jablonec nad Nisou.

O necelou hodinu později se rozhořel „boj“ na autobusovém nádraží mezi mužem a plastovým kontejnerem. Hlídka byla na místě dvě minuty po ohlášení a bojovníci se hrdinně schovali za přístřeškem. Strážníci překvapeně v chlapících poznali staré známé od Centralu, jejichž stav a nálada se v průběhu hodiny radikálně změnily.

Protože mohli být ozbrojení, policisté se je snažili prohledat. Zatímco jeden nic nenamítal, druhý se bouřlivě vzpíral. Přimáčknutý na zeď křičel, že stejně uteče. Když mu strážníci nasadili pouta, snažil se ho kamarád zachránit. Půtka trvala necelou půlhodinu, zbojníky si přebrala Policie ČR a muž s obuškem nadýchal 2.95‰.