Amatérští herci i neherci zahrají o Pohárek a Kandrdásek

Železný Brod – Už jen do 20. ledna mají zájemci o divadlo čas přihlásit se do postupové přehlídky monologů, dialogů a jednoaktovek s názvem Pohárek a Kandrdásek.

DIVADLO. Ilustrační fotoFoto: Lucie Janečková

Oblastní kolo proběhne v Železném Brodě 17. února, a to již popáté. „Jedná se sice o oblastní kolo postupové soutěže, ale více než o soutěžení, jde o příjemné setkání divadelníků a fandů prken, co znamenají svět. Zkusit si výstup na jevišti mohou nejenom členové divadelních spolků, ale všichni, kteří se toho nebojí,“ sdělila jednatelka pořádajícího divadelního spolku Studio Hamlet Železný Brod, Iva Chaloupková. Ta poskytne i bližší informace na telefonu 722 793 091 či mailu iva.cha@seznam.cz. Rok od roku má Pohárek stoupající trend, to znamená stále větší množství účastníků. Dodejme, že o Pohárek hrají dospělí, o Kandrdásek děti v několika kategoriích.