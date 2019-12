Tomáš Procházka, který padl v Afghánistánu, dostal jedno z nejvyšších amerických vyznamenání. Bronzovou hvězdu.

Pieta za vojenského kynologa Tomáše Procházku, který padl 22. října při útoku v Afghánistánu. Snímek je z 23. října 2018. | Foto: Deník / Petr Zbranek

Bronzovou hvězdu, jedno z deseti nejvyšších vojenských vyznamenání Spojených států amerických, udělil včera vojenský atašé Roger Browman štábnímu praporčíkovi in memoriam Tomáši Procházkovi. V Centru vojenské kynologie Chotyně na Grabštejně, kde voják před odjezdem na misi sloužil, vyznamenání za přítomnosti náčelníka Generálního štábu Armády ČR Aleše Opaty převzala rodina mrtvého vojáka. „Jsme na to vyznamenání hrdí, ale je to ztráta syna, je to moc těžké, pořád to bolí,“ řekla Krista Procházková, matka zemřelého vojáka, který loni v říjnu zahynul po střelbě afghánského vojáka.