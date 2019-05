Jablonecko – Zajímavostí je, že v Loužnici propadla kandidátka ANO 2011, která tu skončila s méně než deseti procenty až na čtvrtém místě. Eurovolby tu ovládla ODS v závěsu s Piráty a sdružením starostů a TOP 09.

Volby do evropského parlamentu na radnici v Jablonci nad Nisou. | Foto: Deník / Kamil Košun

Volební účast v letošních volbách do Evropského parlamentu nebyla vysoká. Přesto výrazně vyšší než v roce 2014. Tehdy na Jablonecku přišlo k urnám pouhých 17,92 procenta voličů, letos to bylo 28,43 procenta. Jako nadějný prognostik se představil jablonecký zastupitel Jakub Macek, když ještě před volbami výsledek voleb a volební účast skoro do puntíku trefil.