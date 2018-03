ANKETA: Hlasujte pro nejúspěšnějšího sportovce Libereckého kraje 2017

Liberecký kraj - Za uzavření sportovního roku 2017 v Libereckém kraji lze považovat vyhlášení výsledků tradiční ankety Nejúspěšnější sportovci Libereckého kraje, kterou pořádají Krajská organizace ČUS Libereckého kraje, agentura Sport action s.r.o. a Deníky v Libereckém kraji.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Hynek Dlouhý

Letošní slavnostní vyhlášení se uskuteční tradičně v libereckém divadle F. X. Šaldy ve čtvrtek 5. dubna od 19 hodin.

Na základě výsledků okresních kol byli nominováni do užšího krajského finále vždy tři nejlepší kolektivy a pět nejúspěšnějších sportovců v kategoriích jednotlivců. Vedle těchto kategorií budou na slavnostním vyhlášení oceněni i nejlepší trenéři jak ti profesionální, tak i ti, kteří se této činnosti věnují dobrovolně.

Společně s těmito sportovci pak budou oceněni sportovci v kategorii handicapovaných. Ocenění na slavnostním večeru převezme i Hvězda Deníků, která vzejde z hlasování vás čtenářů. Na slavnostním večeru se budeme moci setkat s hvězdami českého sportu v individuálních i kolektivních sportech, jakými jich je v Libereckém kraji velká řada.

Slavnostní večer je koncipován jako společenský večer a jeho součástí bude i doprovodný kulturně-sportovní program. Na slavnostní vyhlášení bude na krajské organizaci ČUS k dispozici malé množství vstupenek.

Hlasovat můžete do 15. března do 12.00, a to v rozmezí jednou za hodinu.

MLÁDEŽ - JEDNOTLIVCI

BARTUŇKOVÁ Karolína (SG Liberec) - gymnastika. Mistryně republiky.

BLÁHA Vojtěch (SKK74 Jablonné) - horská kola. Druhé místo a vicemistr světa ve světové enduro sérii EWS 2017, 1. místo Česká enduro série kat. U21.

GRAICIAR Martin (FC Slovan Liberec) - fotbal. Ligový hráč a reprezentant do 19 let.

GRUSOVÁ Tereza (TJ Bižuterie Jablonec), plavání. Reprezentantka, trojnásobná mistryně v dospělých.

HANYK Michal (AC Turnov) - atletika. Triatlon - 1. místo v závodě na 3000 metrů z MU žactva, 1. (1500 m př.) třikrát 2. (1500 hala, 1500 na LODM a 3000) a 3. místo (3000 m hala) z MČR, 1. místo z MČR v terénním triatlonu, 1. místo v Českém poháru aquatlonu a 2. místo z MČR v aquatlonu.

HOLÍK František (LSK Lomnice) - skoky na lyžích. 30. místo na mistrovství světa juniorů, 1. a 2. místo z MČR.

HORNICKÁ Karolína (HC Vlci), hokej. Mistryně republiky v lize žen, reprezentantka.

HORNIG Vítězslav (KB Jilemnice) - biatlon. 1. (sprint) a 7. místo (stíhací závod) na EYOWF v Erzurumu, 1. (stíhací závod), 2. (hromadný závod) a 3. (sprint) z MČR, 2. místo v Českém poháru.

HUŠEK Lukáš (Leicester FC U18), fotbal. Jablonecký odchovanec, pravidelně hraje Premier League U18.

CHVÁTAL Ondřej (KABU Jablonec), karate. Člen týmu, který vyhrál MS 2017 v kumite.

JENÍK Jan (HC Bílí Tygři Liberec) - hokej. Reprezentant U18, nejlepší střelec prestižního mezinárodního turnaje Memoriálu Ivana Hlinky, kde ČR obsadila 2. místo.

MATOŠKOVÁ Bára (SPK Liberec) - plavání. Juniorská reprezentantka. Tři tituly 100 Z, 200 Z, 200 VZ. Zimní mistrovství: Pět titulů a vytvoření tří českých rekordů.

LUDVÍK Matyáš (TJ Stadion Nový Bor) – MTBO. Byl vyhlášen třetím nejlepším juniorem ČR v MTBO. Umístění na juniorské MS: 2. (štafety), 4. (sprint), a 5. (krátká trať).

NABOICHENKO Daryna (PK Č. Lípa) – plavání. Trojnásobná mistryně ČR dorostu, dvě 2. místa a dvě 3. místa na MČR.

NOVOTNÁ Adéla (TJ LIAZ Jablonec), atletika. Reprezentantka a trojnásobná přebornice republiky ve sprintu.

STAŇA Ondřej (OK Jiskra Nový Bor) – MTBO. Celkový vítěz Českého poháru MTBO 2017 v kategorii M14, 1. na MČR (klasická trať).

ŠINEROVÁ Adéla (SPORT RELAX) – karate. Reprezentantka ČR, účastnice MS WKF (Olympijské karate) v kata dorostenky, na MČR WKF: 1. v kata dorostenky a 5. v kumite dorostenky. První karatistka z České Lípy, jež se nominovala na ME WKF 2018 v Soči.

ZÁRYBNICKÁ Julie (TSC Turnov) - judo. 1. místo z MČR v kategorii starší žákyně, 3. místo v dorostu (-57 kg), 3. místo v MČR družstev v obou kategoriích, vítězka českého rankingu U15.

ZÁRYBNICKÁ Lucie (TSC Turnov) - judo. 1. místo z MČR v kategorii starších žákyň i dorostu (-52 kg), 3. místo v MČR družstev v obou kategoriích, vítězka českého rankingu U15 i v dorostu.

ZNAMENÁČKOVÁ Barbora (SPORT RELAX) – karate. Reprezentantka ČR, 3. na MS WTKA (kata juniorky), 1. na ME WSF (kata juniorky), 1. na SP (kata ženy), 1. na MČR FSKA (kata juniorky).

KOLEKTIVY MLÁDEŽE

AC SLOVAN LIBEREC (atletika). Štafeta juniorů 4x 100 m (Kleprlík, Král, Trafina, Zikmund) - 1. místo MČR juniorů a dorostu - 41,75 s (rekord mistrovství), 4x 400 m - 1. místo MČR juniorů a dorostu.

SPORT AEROBIC LIBEREC (gymnastický aerobik). Lucie Rajtrová, Zuzana Bajerová, Nikola Veroňková - trojice mladších žákyň. Mistryně ČR 2017 a mistryně ČR v kategorii dance aerobiku. Absolutní vítězky 12. ročníku Poháru federací 2017.

FBC Liberec (florbal). Dorostenky získaly titul mistra republiky.

TJ LIAZ JABLONEC (atletika). Žákyně zvítězily v krajském přeboru, mistrovství Čech i na mistrovství republiky.

HC VLCI JABLONEC (hokej). Dorost vítěz II. části soutěže Ligy staršího dorostu 2016/2017. Vedoucí celek soutěž v aktuálním pořadí.

FK JABLONEC (fotbal). Žáci U13 byli třetí v halovém mistrovství republiky.

TJ JISKRA HARRACHOV (skoky na lyžích) - dorost. Petr Šablatura a Radek Rýdl 1. místo z MČR dvoučlenných družstev.

ČKS SKI JILEMNICE (běh na lyžích). Starší žákyně, štafeta ve složení Paulusová, Šulcová, Horáčková 1. místo z MČR.

LSK LOMNICE NAD POPELKOU (skoky na lyžích). Žáci (David Rygl a Dominik Bláha) dvakrát 1. místo z MČR.

RYTMIC ČESKÁ LÍPA (mažoretkový sport). Dvojnásobné mistryně Evropy, vicemistryně Evropy a 3x mistryně ČR. Vybojovaný postup na MS v roce 2018 do JAR.

SSK MANUŠICE (střelba). Mistři a vicemistři ČR ve vzduchových pistolích a malorážkách.

SPORT RELAX (karate). Kata tým juniorky - reprezentantky ČR, 2. na MČR WKF (kat. ženy), 1. na Národním poháru.

DOSPĚLÍ - JEDNOTLIVCI

BOGAR Kryštof (OK Jiskra Nový Bor) – MTBO. Mistr světa na krátké trati, mistr světa ve štafetách, 2x 1. na ME (sprintové štafety a štafety), 2x 3. na ME (sprint, krátká trať), celkový vítěz SP v MTBO 2017, vyhlášen nejlepším závodníkem ČR v MTBO.

BROŽ Lukáš (TJ Saně Smržovka), saně. 12. místo ve Světovém poháru, 1. místo mezinárodní mistrovství ČR 2017.

COUFAL Vladimír (FC Slovan Liberec) - fotbal. Kapitán ligového týmu a reprezentant.

ČEŠKA Václav (SK Metalpower N. Bor) - silový trojboj. 1. na MČR, 1. na ME, 1. na MS. Jediný Čech, který v součtu disciplín silového trojboje pokořil 1200 kg.

DAVIDOVÁ Markéta (SKP Kornspitz Jablonec), biatlon. Na mistrovství Evropy juniorů 3. místo ve sprintu a stíhací závod dvakrát první.

HÁK Zdeněk (Spartak Rokytnice nad Jizerou) - alpinismus. Prvovýstup v jihozápadní stěně hory Gasherbgum (8068 m) aplským stylem bez podpory jiných lidí a výškových táborů.

CHOCOVÁ Petra (PK Č. Lípa) – plavání. Držitelka evropských (50 a 100 m P, 50 m M, 100 m VZ a PZ) a světových rekordů (50 a 100 m P, 100 m PZ) v kat. kategorie masters, mistryně ČR (50 m prsa na Letním MČR Pardubice a Zimním MČR Plzeň). Na MS v Maďarsku: 22. místo (50 m prsa), na prosincovém ME (Dánsko) 22. místo (50 m prsa).

JAKŠ Martin (Dukla Liberec) - běh na lyžích. 1. místo na MČR 10 km, 14. na MS 50 km.

JIROUŠOVÁ Šárka (OSH Semily) - požární sport. 1. místo na mistrovství světa v Izmiru a 1. místo z MČR.

KARÁSKOVÁ-ERBENOVÁ Helena (Xterra), triatlon. 1. místo ME zimní triatlon. Celkově již počtvrté zvítězila v Evropské části SP Xterra. Obsadila 8. místo na MS Xterra na Hawaii.

KOUDELKA Roman (SK Lomnice n. Pop.) - skoky na lyžích. 14. místo na mistrovství světa, dvakrát 3., 4., 5. a dvakrát 6. místo v závodě Světového poháru, 1. místo z MČR.

KOUKALOVÁ Gabriela (SKP Kornspitz Jablonec), biatlon. Na Mistrovství světa v biatlonu 1. místo sprint, 3. místo stíhací závod, 2. místo individuelní závod. Světový pohár - Křišťálový globus za sprint a závod s hromadným startem.

LEDECKÁ Ester (Dukla Liberec) - snowboard. 1. na mistrovství světa (parallel GS), 2. parallel slalom. Celkově 1. místo ve SP paralelních disciplín.

LUDVÍK Vojtěch (Stadion Nový Bor) – MTBO. 1. na MS ve štafetách, 1. na ME ve štafetách, 1. a 2. v závodech SP, celkově ve SP 8. místo. Český pohár 2017: 1. místo v elitě, byl vyhlášen 3. nejlepším závodníkem MTBO v ČR.

MORAVEC Ondřej (SKP Kornspitz Jablonec), biatlon. Na mistrovství světa v individuálním závodě druhý.

PETR Ondřej (HAVEN TEAM) - terénní triatlon. 1. na MS v XTERRA na Hawaii (M20-24), Vicemistr ČR v terénním triatlonu (U23), 1. v EP XTERRA Německo.

PORTYK Tomáš (LSK Lomnice n. Pop.) - severská kombinace. 4., 7. a 11. místo v závodě světového poháru, 1. místo z MČR.

SAMKOVÁ Eva (Dukla Liberec) - snowboard. Dvakrát vítězství ve světovém poháru a třikrát 2. místo. celkově 1. místo ve SP.

SCHÜTZOVÁ Sandra (ČKS SKI Jilemnice) - běh na lyžích. 12. a 39. místo na mistrovství světa v Lahti, 3. a 6. místo na FIS Continental cupu, dvakrát 1. místo z MČR žen.

SMUTNÁ Kateřina (Dukla Liberec) - běh na lyžích. Pětkrát vyhrála World Loppet Cup a jednou byla druhá.

KOLEKTIVY DOSPĚLÝCH

FC SLOVAN LIBEREC (fotbal). Tradiční účastník I. ligy.

HC BÍLÍ TYGŘI LIBEREC (hokej). Vítěz Prezidentského poháru za výhru v základní části TELH, vicemistr republiky.

VK DUKLA LIBEREC (volejbal). Bronzový tým extraligy.

SKP KORNSPITZ JABLONEC (biatlon). Eva Puskarčíková, Gabriela Koukalová, Jitka Landová, Veronika Vítková - dodatečný bronz z OH Soči ve štafetovém závodě.

TJ LIAZ JABLONEC (atletika). Ženy vybojovaly 2. místo v ligové soutěži družstev.

FK JABLONEC (fotbal). Čtvrtý nejúspěšnější tým v historii české ligy v počtu získaných bodů – překonal hranici 1000 bodů.

ČKS SKI JILEMNICE (běh na lyžích). Ženy 1. místo z MČR štafet.

FBC ČESKÁ LÍPA (florbal). Historický první postup mužů do nejvyšší české soutěže.

NOVOBORSKÝ ŠK (šachy). Mužský tým mistr ČR sezony 2016/2017 (celkově osmý titul v řadě), 4. na Evropském klubovém poháru v Turecku.

PK ČESKÁ LÍPA (plavání). 11. místo v semifinále družstev v kategorii žen.

TJ ZIKUDA TURNOV (volejbal). Muži 1. místo v I. lize.

ŠK ZIKUDA TURNOV (šachy). Družstvo mužů 1. místo z MČR v bleskové hře čtyřčlenných družstev, 1. místo z MČR prak. šach čtyřčlenných družstev, 1. místo na Poháru ČR družstev, 5. místo v extralize.

TRENÉŘI - PROFI

HAMAN Václav (ČKS SKI Jilemnice) - běh na lyžích.

LEJSEK Aleš (SKP Kornspitz Jablonc), biatlon.

NEKOLA Michal (Dukla Liberec) - volejbal.

PEŠÁN Filip (Bílí Tygři Liberec) - hokej.

PORTYK Tomáš st. (LSK Lomnice n. P.) - skoky na lyžích.

RYBÁŘ Ondřej (SKP Kornspitz Jablonec), biatlon.

TRENÉŘI - AMATÉR

BERGER Tomáš (LSK Lomnice nad Popelkou) - běh na lyžích.

ČMEJREK Jan (TJ Bižuterie Jablonec), basketbal.

CHOC Tomáš (PK Česká Lípa), plavání.

KOLOC Bohumil (USK Slavia Liberec) - karate.

REICHL Miroslav (AC Turnov) - atletika.

SUCHARDA Jiří (Mattoni FreeRun), běhy.

ZNAMENÁČEK Pavel (Sport Relax), karate.

ZOBÍN Jiří (HC Bílí Tygři Liberec) - hokej.

HANDICAPOVANÍ

HABR Martin. 1. místo v regionálním přeboru ve stolním tenise, 3. místo Národní turnaj v bowlingu.

HURTOVÁ Petra (handbike). Mistryně ČR pro rok 2017, vítězka Českého poháru v kategorii handbike ženy (již popáté).

PONOCNÝ Matěj (SKI klub Masters Rokytnice) - alpské lyžování, atletika. 2. a sedmkrát 3. místo na Deaf Evropském poháru, pětkrát 1. místo z MČR v atletice (běh na 60, 100, 200 metrů, štafeta na 150 a 300 metrů neslyšících), 2. a 3. místo z MČR. Reprezentant v atletice juniorů.

SKST LIBEREC (stolní tenis). 1. místo na MČR (Jiří Suchánek, René Tauš).

HVĚZDA DENÍKU

BARTUŇKOVÁ Karolína (SG Liberec) - gymnastika.

CHOCOVÁ Petra (PK Česká Lípa) - plavání.

JIROUŠOVÁ Šárka (OSH Semily), požární sport.

PTÁČKOVÁ Martina (Iron Fighters), kick-box.