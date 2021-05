Lenka KlimentováZdroj: Deník/Jan SedlákLenka Klimentová

60 let

Jablonec jsem si za domov vybrala před čtvrt stoletím a už bych neměnila. Otevřu okno a vidím v dálce svaz sjezdovky a v zorném poli zrcadlení přehrady ve městě. Spojení na Prahu je celkem optimální a jsem tam i autobusem za zhruba hodinu… Takže shrnu-li: místo s historií obklopené krásnou a dobře dostupnou přírodou. Co by se dalo zlepšit? Vztahy lidí! Ale to je problém celorepublikově. Panuje příliš velká závist a prapodivné soutěžení. Jsme maloměsto a každý vidí druhému do talíře. To ale zlepšit nikdo mávnutím proutku nemůže. Každý musí začít u sebe. Co by se dalo zlepšit ve městě? Slušel by mu obchvat.