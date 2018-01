ANKETA: Semilské kino o prázdninách promítá i dopoledne

Semily – Pololetní prázdniny čekají školou povinné již tento týden. A jarní jsou tu také cobydup – pro Liberecký kraj platí týden od 26. února do 4. března.

Kino JitřenkaFoto: kinosemily.cz

Už teď především rodiče ladí, co budou jejich ratolesti ve dnech volna dělat. A protože ne každý má výbavu, finance či možnost čerpat dovolenou, ohlíží se v bezprostředním okolí.

Takže co třeba kino? „Jenže to pro děti většinou promítá odpoledne, kdy už jsem z práce doma, takže to nic neřeší,“ říká dvaačtyřicetiletá Jana ze Semil. Díky prozíravosti vedení zdejšího kina Jitřenka ale budou moci nejen děti do kina i dopoledne. Alespoň tedy o nadcházejících prázdninách.

„Na konci roku uvedlo naše kino několik úspěšných pohádek pro děti, které často pobavily i rodiče. Silvestrovské Čertoviny vyprodaly sál, což je jistě důkazem, že rodiče s dětmi chodí do našeho kina rádi.“ popsal Ondřej Šír, vedoucí kina Jitřenka. „Nejnovější pohádku Zdeňka Trošky vidělo k dnešnímu dni na 750 diváků. I proto jsme se rozhodli rozšířit nabídku pro rodiny s dětmi a posílit jí program především o blížících se prázdninách.“ doplnil vedoucí kina.

Na děti zkrátka Jitřenka nezapomene ani o pololetních a jarních prázdninách. „V průběhu měsíce února čekají školou povinně děti pololetní a jarní prázdniny, a tak jsme se rozhodli, že pro všechny, kteří zrovna nepojedou lyžovat, budeme uvádět jak dopolední, tak odpolední projekce,“ přislíbil Ondřej Šír.

Děti tak budou moci v kině zhlédnout další reprízy Troškových Čertovin, dobrodružný dětský film Jána Nováka Dukátová skála, animovaný příběh z dílny studia Disney Coco nebo dobrodružný příběh z dob lovců mamutů nazvaný Pračlověk.

„O prázdninách nabídneme kromě animovaných filmů i filmy s větší mírou akce. Komiksové studio Marvel připravilo nový hit Black Panther, který rovněž uvedeme o jarních prázdninách. Věříme, že si rodiny s dětmi přijdou na své,“ dodal Ondřej Šír. Nejen děti se mají na co těšit.