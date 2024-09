Pro předplatitele

Jiří Louda dnes 15:00

/VIDEOANKETA/ Investice, která změní energetickou budoucnost Libereckého kraje. Takové očekávání by měla naplnit fotovoltaická elektrárna, která má vzniknout na bývalém vojenském letišti v Ralsku-Hradčanech. Zatímco dva lídři jasně souhlasili s tím, že by ji zde Liberecký kraj měl vybudovat, další dva byli proti. Jeden kvůli nedostatku informací k tématu nebyl schopen jasně odpovědět ano či ne. Vyplývá to z ankety Deníku mezi pěti lídry uskupení kandidujících do krajských voleb.