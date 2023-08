Tradiční fotosoutěž Zaostřeno na Jizerky zpestřila i letos čtenářům Deníku léto.

Barevné ráno. | Foto: Jaroslav Moravec

Krásné, známé i neznámé či tajemné. Jizerské hory mají mnoho tváří, které během roku zachytili fotografové objektivem. Po celou dobu letních prázdnin probíhalo na stránkách Libereckého deníku hlasování veřejnosti a lidé hodnotili snímky zaslané do fotosoutěže Zaostřeno na Jizerky, kterou pořádá Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. Z osmi kol postupně poslali do finálového hlasování 16 fotografií, které se utkají mezi sebou. Všichni mají nyní možnost rozhodnout o té nejkrásnější fotografii Jizerských hor.

Celkem měli lidé šanci vybírat z 153 snímků od 47 autorů, kteří se do fotosoutěže přihlásili. „Doposavad bylo v tomto ročníku odevzdáno přes 10 tisíc hlasů a předpokládám že finále bude ještě hodně napínavé,“ podotkl ředitel pořádající nadace Ondřej Petrovský. Hlasování probíhá po dobu 14 dní až do pondělí 11. září do 12 hodin, kdy se uzavře. Zároveň všechny fotografie posoudila odborná porota a vybrala 13 nejlepších, ze kterých nadace vydá benefiční kalendář. Z širšího výběru vznikla putovní výstava. Ta se postupně představí veřejnosti ve vybraných městech libereckého kraje ale například i v Polsku.

VIDEO: V liberecké Deltě přistála vzducholoď Hindenburg. Doprovodila ji ponorka

Benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky má mezi veřejností značný úspěch a loňský rekordní náklad 2 100 kusů byl vyprodán ještě před Vánoci. Výtěžek pak nadace využívá na projekty pomáhající Jizerským horám i jejich okolí. V minulosti takto lidé nákupem kalendářů pomohli s výsadbou druhově rozmanitých lesů, záchranou cenných rašelinišť či vybudováním kvalitní návštěvnické infrastruktury. Ani letos tomu nebude jinak a nadace plánuje náklad kalendářů ještě navýšit. „Zájem o kalendář mi dělá velikou radost. Je vidět, že lidé rádi pomohou dobré věci a my jim za to nabízíme krásné pohledy na Jizerské hory. Každoročně se přidávají i firmy, které si nechají na spodní pruh natisknout svou prezentaci a používají ho jako dárek pro své zaměstnance a partnery. Pamatuji si na první ročník, kdy jsme vydali 800 kalendářů a nyní jich nestačilo ani 2 100,“ řekl ředitel.

Fotografickou soutěž Zaostřeno na Jizerky vyhlásila Nadace Ivana Dejmala poprvé v roce 2011 na popud předsedy správní rady Františka Pelce. Od té doby dorazilo již přes 2 500 snímků Jizerských hor a vydáno bylo 17 600 kalendářů. Autoři oceněných snímků jsou každoročně odměněni nejen věcnými cenami od společnosti Canon či poukazy do centra Babylon, ale především se jejich fotografie objeví v benefičním kalendáři. „Věřím, že tradice, kterou jsme zde vybudovali, bude pokračovat ještě řadu let. Lidem přinášíme celoroční podívanou na Jizerskohorské zajímavosti a oni prostřednictvím nákupu kalendářů zdejší krásnou přírodu podporují. Těším se, jak dopadne letošní ročník,“ dodal Petrovský.

VIDEO: Action otevřel pod Ještědem druhou prodejnu. Plaza Liberec chystá novinky