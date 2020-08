První mráz na Jizerce, Peřeje Jedlového dolu či Podzim na Bílém Štolpichu představují zlomek fotografií zachycující zázraky přírody a krásu Jizerských. Jejich tvůrci se během léta utkají o přízeň veřejnosti prostřednictvím fotografické soutěže Zaostřeno na Jizerky.

Jubilejní desátý ročník soutěže, kterou pořádá Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, odstartoval v pátek 3. července. Čtenáři Deníku mohou svým hlasováním vybrat ten nejhezčí snímek, který se přidá do výstavní kolekce. Tu sestavuje odborná porota a zároveň vybírá třináct fotografií do benefičního kalendáře Zaostřeno na Jizerky 2021.

„V průběhu celých letních prázdnin se postupně v osmi kolech představí na webech Deníku jednotlivé fotografie a z každého z nich postoupí do finále dva nejlépe hodnocené snímky. Ty se pak utkají v závěrečném kole mezi sebou a vyhraje ten, co získá nejvíce hlasů,“ přiblížila princip soutěže webeditorka Zuzana Kolářová.

Autor vítězné fotografie obdrží od společnosti Canon hodnotnou výhru a všechny vybrané snímky včetně nového kalendáře představí nadace na vernisáži výstavy 22. září v prostorách Centra Babylon v Liberci. „V loňském roce to byl souboj velmi těsný a odevzdaných téměř 11 tisíc hlasů vypovídá o značném zájmu veřejnosti, což mě těší,“ podotkl ředitel pořádající nadace Ondřej Petrovský.

Letos opět nechybí snímky, které zachycují už známá místa, ale objevily se i zcela nové pohledy na Jizerské hory. „Je vidět, že i když je toto pohoří relativně malé, poskytuje na svém území nepřeberné množství přírodních fenoménů a nádherných lokalit i rozhledů. V tom mám Jizerky velmi rád a témata fotografům ani po 10 letech nedošla,“ dodal Petrovský.

Desátý ročník byl spuštěn v březnu a do konce uzávěrky zaslalo 52 autorů celkem 208 snímků Jizerských hor. Pravidelně se jí účastní i fotografové z Polska. Za celých deset let existence soutěže prošlo rukou poroty více než dva tisíce fotek a bylo vydáno 11 700 kalendářů. „Jeho náklad jsme v průběhu let postupně navyšovali a loni jsme vydali již 1 600 kalendářů, což je dvojnásobek oproti prvnímu ročníku. Všechny se nám opětovně podařilo prodat. V letošním roce budeme počet vydaných kalendářů opět navyšovat. Jizerské hory sice vypadají na první pohled zdravě, ale je zde stále řada problémů, které je potřeba řešit a prostředky z prodeje kalendářů tomu významně pomáhají,“ zdůraznil Jakub Trsek z Nadace Ivana Dejmala.

Loňský ročník vyhrál se svým snímkem Tomáš Kupec. „Soutěž mě zaujala zejména svým posláním, výtěžek z prodeje kalendářů putuje na různé projekty související s obnovou přírody Jizerských hor. A zároveň mě těší, že zde mohu prezentovat svoji tvorbu a ukázat veřejnosti prostřednictvím fotografií krásná a někdy i méně známá mí