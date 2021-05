„Provádíme řadu opatření, která jsou dílem veřejná a dílem skrytá. Více informací v tuto chvíli z taktických důvodů poskytnout nemůžeme. Všechna krajská ředitelství policie byla samozřejmě informována,“ sdělil Jaroslav Ibehej z Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Po zveřejnění možného útoku na policejním twitteru, zareagovali také ředitelé a ředitelky mateřských školek. Někteří posílali rodičům sms zprávu nebo e-mail, jiní vyvěsili upozornění o možném útoku na webových stránkách. „Obdrželi jsme oficiální informaci o tom, že se Policie ČR v celostátním rozsahu intenzivně zabývá anonymní výhružkou o připravovaném útoku na mateřskou školu, která nebyla nijak specifikována. Policie provádí úkony směřující k vypátrání autora výhružky. Podle pokynů Policie ČR jsme na všech pracovištích MŠ Frýdlant přijali mimořádná bezpečnostní opatření,“ informoval rodiče Petr Kozlovský ředitel ZŠ, MŠ a ZUŠ ve Frýdlantu. Dodal, že provozní doba jednotlivých pracovišť Mateřské školy Frýdlant zůstane beze změn. „Posílili jsme personální obsazení a zaměřili jsme se více na kontrolu a zabezpečení všech pracovišť. Děti dnes také nemohou jít ven na pravidelné procházky,“ řekl Deníku Kozlovský, který všem rodičům rozeslal e-mail s informacemi a žádostí, aby zvážili, jestli v pátek do školky děti přivedou.

„Na všech třech pracovištích byla v pátek přibližně polovina dětí, které k nám normálně docházejí. Rodiče tak využili možnosti a nechali si dnes děti doma,“ vysvětlil Kozlovský.



Varování policie rezonovalo od čtvrtečního večera mezi vyděšenými rodiči na sociálních sítích. „Ten člověk není normální, mstít se na dětech, které za nic nemohou,“ napsala Eliška Kurfiřtová z Jablonce. „Doufám, že k žádnému útoku nikde nedojde, je to fakt neuvěřitelný, že někdo může vyhrožovat malým dětem,“ podotkla Jablonečanka Radka Baloghová, která sama má školkové dítě. Informace se šířila vysokou rychlostí a kromě naštvání a zloby rodiče nejčastěji proklamovali, že děti do školky v pátek nepošlou.



Některé budovy školek hlídaly od pátečního rána policejní hlídky. „Naši městští strážníci byli ráno u všech městských školek a přes den až do jejich zavírací hodiny se budou kolem školek pohybovat tak, aby byli vidění,“ řekla mluvčí města Jablonce nad Nisou Jana Fričová. „Opatření bude trvat do odvolání,“ upřesnil Miloslav Lejsek z Městské policie Jablonec nad Nisou.

Už ve čtvrtek odpoledne se městská policie na preventivních opatřeních domluvila se státní policií a informovala všechny ředitelky a vedení města. „Pátek je pro strážníky a policii v Jablonci složitý, neboť je čeká ještě zabezpečení fotbalového utkání na Střelnici, protože v souvislosti s pozvolna se rozvolňujícími opatřeními může na lavičky v hlediště usednout kolem tří stovek diváků,“ dodal ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou Michal Švarc. Utkání Jablonec n. N. – Teplice začíná v 18 hodin.

Policejní hlídku potkal Deník také ve Frýdlantu v Bělíkově ulici. Podle zasahujících policistů byla chyba, že Policie informaci pustila mezi lidi. „Jde o anonyma, který volal už několikrát a nikdy se nic nestalo. Jakmile se informace začala šířit mezi lidmi a na sociálních sítích, nastala panika. Myslím, že to nikomu neprospěje,“ řekl Deníku jeden z policistů.



E-mail o možné hrozbě dostala také Miroslava Focke z Liberce, přesto se rozhodla svého syna do školky odvést. „Naše univerzitní školka je v campusu dobře chráněná. Synovi jsem řekla, že někdo volal, že se chce do školky vloupat. Školka proto byla zamčená, museli jsme klepat, aby nás pustili dovnitř. Dětí tam bylo dost. S ostatními rodiči jsme o tom vtipkovali,“ řekla Deníku Focke.



Situaci nadále sledujeme. O dalším vývoji budeme informovat.