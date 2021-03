Nejbližší volný termín pro zájemce, kteří chtějí podstoupit antigenní test na covid-19, je v Liberci za šest týdnů. Podle dat krajského rezervačního systému nemají žádný volný termín až do začátku května ani testovací místa ve Frýdlantu a Turnově. Další místa v kraji jsou také přetížená a kapacity nebudou navyšovat, protože nemají personál.

Podle hejtmana Martina Půty je současný stav způsobený tím, že některé firmy poslaly své zaměstnance na povinné testy na místa, kde se má testovat pouze veřejnost. „Než aby prováděli antigenní testování přímo ve svých firmách, využívají k tomuto účelu právě veřejná odběrová místa. Není se ale čemu divit, když je k tomuto postupu vyzval přímo pan vicepremiér Havlíček,“ vysvětlil Půta. „Výsledek jeho rozhodnutí se dostavil téměř okamžitě, a tak na tento týden máme v našem kraji jediné volné termíny pouze v Tanvaldu. I když pan vicepremiér své doporučení následně odvolal, škoda už byla způsobena,“ dodal hejtman.

Částečně kraj vyřešil tuto krizi tím, že krajská pobytová zařízení sociálních služeb budou od úterý nabízet bezplatné testování návštěvám svých klientů. „Testovat se bude přímo v místě jejich působnosti a zdarma. Zároveň jsme požádali starosty obcí s rozšířenou působností, aby tam, kde je to možné, zřizovali další testovací místa,“ řekl včera po zasedání krizového štábu hejtman. Nová testovací místa už nebudou součástí jednotného objednávkového systému. „Bude tak možné zajistit, aby byla určena pouze pro občany příslušných měst a obcí,“ řekl hejtman.

Jenže zřizování nových testovacích míst není tak snadné, obce na to nemají vlastní kapacity a soukromé společnosti jsou už nyní přetížené. „Mluvil jsem se dvěma privátními společnostmi a ty mě odmítly s tím, že to nejde, jsou naprosto vytížené,“ řekl Deníku starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Dodal, že město zvládne testovat pouze zaměstnance úřadu a dalších svých institucí.

Také Ramzer vidí za nárůstem obsazených termínů testování zaměstnanců. „Bylo to bleskové obsazení všech termínů. Na Frýdlantsku je hodně řidičů kamionů, kteří potřebují negativní testy, stejně jako je tu hodně pendlerů,“ vysvětlil starosta Frýdlantu.

Výzvu hejtmana zaregistroval také starosta Českého Dubu Jiří Miler. Místní, kteří se chtějí nechat otestovat, musí do Liberce. „Zatím jsme nepřišli na způsob, jak zařídit testování v České Dubu. Obrátilo se na mě ale několik firem, které chtěly testovat zaměstnance. Poskytl jsem jim kontakt na zdravotní sestru, která má smlouvu se zdravotní pojišťovnou a mohla by je otestovat u nich ve firmě,“ řekl Miler.

Testování ve firmách s 250 a více zaměstnanci je povinné od 3. března, od 5. března musí zajistit testování firmy s 50 až 249 zaměstnanci. Stát firmám přispěje z veřejného zdravotního pojištění 60 korun na test, proplatí 4 testy měsíčně na každého zaměstnance. Většina společností této možnosti využila a testování svých zaměstnanců si zajistila přímo ve firmě. Jednou z nich je Preciosa, která pro povinné testování využívá partnera pro pracovní lékařství – společnost Medica Sever.



„Máme s nimi výbornou spolupráci. Věříme, že zavedení plošného testování odhalí bezpříznakové případy, a pomůžeme tak celkovému zlepšení situace,“ řekl personální ředitel Preciosa Lighting Martin Hroch. Testuje se také v českolipské továrně společnosti Bombardier Transportation, která má více než tisíc zaměstnanců. Podobně jsou na tom i velké firmy Magna a Lukov. „Velké firmy rozhodně své zaměstnance neposílají na veřejná testovací místa, ale testují je samy. Spolupracuji s několika velkými zaměstnavateli z oblasti automotive, takže to vím z první ruky. U nás každý dostane test, který si udělá doma, a pak nám zašle fotku s výsledkem,“ popsala Deníku mluvčí společnosti Lukov Kateřina Arnoldová. Dodala, že jiná situace může být v menších firmách.

Podobný názor vyslovil také personální ředitel Magny Jiří Bulíček. „Menší firmy musí otestovat zaměstnance do 15. března, takže je možné, že je nahnali do veřejných očkovacích míst. My jsme o tom ani neuvažovali, protože našich 2500 zaměstnanců bychom tím systémem jen těžko prohnali,“ řekl Bulíček Deníku. Dodal, že Magna využívá také samotestovací sady pro zaměstnance. Ti je poprvé dostanou tento týden, aby se stihl vládou daný termín 12. března, kdy mají být otestování všichni zaměstnanci firem s více než 250 zaměstnanci.

Větší počet provedených testů může podle ředitele Krajské hygienické stanice v Liberci Vladimíra Valenty vést k nárůstů nových pozitivních případů. Aktuálně je podle něj ve všech okresech kraje podobná situace a denní přírůstek se pohybuje okolo 800 případů. Začátkem tohoto týdne se podařilo v páteřních nemocnicích v kraji navýšit počet covidových lůžek. I kvůli tomu se nakonec vedení kraje rozhodlo nevyhlašovat stav hromadného postižení.