Letošní zápis do jabloneckých základních škol tak proběhne novým způsobem. Příjem žádostí, tedy den zápisu do jabloneckých základních škol, je ve čtvrtek 7. dubna. Zápisový portál umožní všem průběžně sledovat proces od vyhlášení počtu volných míst ve škole až po zveřejnění seznamu přijatých dětí. Při vstupu do systému je nezbytné zadat číslo pojištěnce (dítěte). Systém vygeneruje číselný identifikátor, pod kterým bude dítě v dalším průběhu vedené. Vyplněný formulář rodič vytiskne a podepíše.