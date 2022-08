Zviditelnění loga by mělo aplikaci rozšířit mezi ještě více obyvatel. „Použití aplikace je intuitivní, lze do ní vkládat fotografie či zaznamenat místo problému. Na druhou stranu se požadavky vložené do této platformy velmi rychle dostanou kompetentním osobám k vyřízení. I tak chce město přispět k zajištění lepšího úklidu,“ přiblížila vedoucí kanceláře tajemníka Martina Vacková.

Ještě větší zjednodušení nabízí umístění QR kódu u loga. Stačí jej načíst a uživatel se okamžitě ocitne v aplikaci Jablonec v mobilu, jejíž součástí Lepší Jablonec je. Magistrát očekává využívání aplikace zejména při hlášení míst, na která lidé odkládají odpad a zakládají tak černé skládky. „Všichni chceme, aby město bylo čisté, bez odpadků v ulicích a kolem kontejnerových stání, bez černých skládek,“ poznamenal vedoucí technického odboru Pavel Kozák.

I proto magistrát zakoupil dvě nákladní dodávky, osadil je personálem a posílil tak tým pracovníků veřejně prospěšných prací. K úklidu vyrážejí na základě upozornění občanů či městské policie, dále kontrolují problémová místa, kde se nepořádek objevuje opakovaně.

Právě tyto dodávky budou také označené zeleným logem Lepší Jablonec. Místa, kde se nepořádek nejčastěji objevuje, se pravidelně kontrolují a uklízí. Město uvažuje také o pořízení dalších fotopastí, které by zaznamenaly případné hříšníky, jimž by pak ve správním řízení mohla být udělená pokuta.

Od 22. června nové úklidové týmy vyřešily 45 podnětů z 52 dosud hlášených, a to v drtivé většině hned v den ohlášení. Nejčastěji se objevuje nepořádek v křoví, rozházené odpadky na veřejném prostranství před obchody, za kontejnery nebo na schodech, nepořádek po bezdomovcích. Nejvíce postižené nepořádkem je centrum v okolí Nové Pasířské, opakovaně se objevuje Lesopark Žižkův vrch či ulice Mostecká.

Vše zdarma

Služba Lepší Jablonec funguje v rámci aplikace Jablonec v mobilu od roku 2018, kdy nahradila aplikaci Lepší místo. Stačí si zdarma stáhnout aplikaci Jablonec v mobilu, která je dostupná pro iOS i Android, vyfotit konkrétní situaci, přiřadit jí GPS souřadnice, vyplnit jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu a odeslat. Pokud se poloha nepřiřadí automaticky, lze ji zadat z mapy.

Každý požadavek doputuje na magistrát, kde jej dostane k vyřízení konkrétní člověk a bude prostřednictvím aplikace odesilatele tipu informovat. Stav svého požadavku tak mohou lidé sledovat v podstatě on-line. Kontaktní údaje se zadávají pro případnou doplňující komunikaci.

„Službu lze využít i z webu, kde na mapě určíte místo a můžete přidat obrázek či jinou přílohu. Stačí kliknout na banner Lepší Jablonec na úvodní straně webu mestojablonec.cz,“ doplnil webmaster magistrátu Petr Vitvar.