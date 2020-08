Jablonecký magistrát představí v polovině října vítězný návrh architektonické soutěže na vzhled okolí zdejší přehrady. Další.

Jablonecká přehrada Mšeno. | Foto: DENÍK/ Jan Škvára

Návrh by měl přinést sjednocený vzhled a lepší zázemí. Realizace by měla proběhnout právě podle vítězného návrhu. Jablonec investici do zázemí přehrady odhaduje na 8 milionů korun. Projekt má řešit lokalitu U Prutu na západní straně přehrady a zátoku u bazénu na straně východní.