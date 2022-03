Zájemci mají několik možností, jak se do ní aktivně zapojit. Mohou se stát vojákem z povolání, účastnit se dobrovolného vojenského cvičení či vstoupit do aktivní zálohy. „O poslední možnost je nejvyšší zájem. Řádově bych to zhodnotil na desetinásobek standardního stavu,“ přiblížil situaci ředitel Krajského vojenského velitelství Liberec a plukovník generálního štábu Miroslav Brázda.