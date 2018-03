FOTO: Armádní chemici prodělali cvičení v třeskutých mrazech

Liberec – Liberečtí specialisté z 31. pluku vyrazili na výcvik do Švédska.

Armádní chemici z liberecké jednotky měli jedinečnou příležitost, jak si po misích v rozpálených pouštích vyzkoušet práci v podmínkách arktické zimy. Do Švédska se vypravili členové 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany nadporučík Petr Svítil a poručík Jiří Brož. Na výcviku strávili poslední únorový týden.

„Teploty se zrovna pohybovaly kolem 20 stupňů pod nulou,“ sdělil nadporučík Svítil s tím, že pozvání přišlo od švédské strany.

Cvičení probíhalo ve švédském městě Umeå a cílem kurzu bylo navázání spolupráce v rámci problematiky ochrany proti zbraním hromadného ničení v extrémních podmínkách. „Měli jsme také možnost porovnat zavedené postupy a materiály s dalšími zahraničními týmy,“ vysvětlil mluvčí 31. pluku Pavel Tichý, který také dodal, že to bylo vůbec poprvé, co švédská armáda pozvala na své národní cvičení CBRN WINTER COURSE protichemické jednotky dalších evropských států. „Kromě českého týmu se jej zúčastnili také příslušníci dánské a rakouské armády,“ pokračoval Pavel Tichý.

V kurzu se vojáci seznámili se základními návyky průzkumu radiační a chemické situace v extrémních zimních podmínkách. Po teoretické přípravě si šli chemici zadané úkoly vyzkoušet přímo do terénu.

ZÁŘENÍ POD SNĚHEM

Podle Svítila se samotné postupy CBRN příliš nelišily od těch standardních. „Bylo ale nutné klást důraz na čas, a to především v oblasti dekontaminace,“ podotkl Svítil. Při nízkých teplotách hrozí totiž nejen podchlazení u lidí, ale může také dojít k poškození materiálu vzhledem k ničivým účinkům vody v mrazech.

V oblasti průzkumu museli specialisté řešit, jak zjišťovat přítomnost chemických látek pod sněhovou pokrývkou.

„Když musí radioaktivní záření překonat několik metrů sněhu, tak je značně oslabené. Podobné je to u výparů chemických látek,“ připomněl Petr Svítil. „Neřekl bych, že jsou zásahy z mrazech horší než ve vedru. Jsou to dva zcela odlišné extrémy. Na poušti se zase některé látky vypaří v řádu desítek minut nebo hodin, zato v silných zimních podmínkách mohou v některých případech zůstat až týdny,“ poznamenal Svítil.

V budoucnu je podle něj možné po dohodě využít také národních detektorů CBRN látek v průběhu cvičení a tím ověřit jejich funkčnost v extrémních podmínkách. České zástupce na cvičení některé věci překvapily. „Například jsme museli dodržovat přísný pitný režim. Byla zrovna suchá zima a při vydechování odchází z organismu hodně vody,“ podotkl Svítil.

Celý kurz hodnotí chemici jako přínosný. „Čeští chemičtí specialisté jsou už zvyklí na činnosti v pouštním prostředí, tato příležitost rozšíří naše schopnosti působit i v extrémních podmínkách,“ shrnul cvičení velitel 31. pluku Karel Navrátil.

