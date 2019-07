„Cílem prezentačních jízd je ukázat cestujícím, co je čeká, a krajským úřadům, že jsme ve fázích konkrétních příprav. Třetím důvodem je nábor zaměstnanců,“ vysvětlil vedoucí provozní oblasti Čechy Jan Konopík.

Zaměstnanců, především strojvedoucích, ještě Arriva nemá tolik, kolik bude potřebovat. „V celé republice nám od prosince vzroste potřeba strojvedoucích o 140 lidí, zatím jich máme zhruba 90,“ popsal Konopík. Přesná čísla za Liberecký kraj uvádět nelze, neboť zde firma využije také zaměstnance z Prahy a naopak.

„Novým strojvedoucím nabízíme za odpracovanou normu 37,5 hodin týdně padesát tisíc korun měsíčně, k tomu máme benefity ve výši dalších 24 tisíc ročně,“ popsal Dominik Škach z marketingového oddělení Arrivy. Společnost shání i stevardy, těm slibuje téměř 30 tisíc měsíčně. Zaměstnance firma nenabírá jen „z ulice“, hlásí se jí také třeba lidé z Českých drah. „Zrovna dnes se s námi veze jeden jejich strojvůdce, který s námi jel už včera. Dnes se přišel podívat na naši další soupravu,“ popsal v pátek Škach během jízdy z Lomnice nad Popelkou do Staré Paky.

Právě zde dnes České dráhy nasazují jedny z nejstarších souprav, které mají, motorové vozy řady 810. Arriva naproti tomu na osobní vlaky v kraji plánuje nasadit nízkopodlažní jednotky Siemens Desiro, které znají lidé například z tratě z Liberce do Hrádku nad Nisou.

„Je dohoda, že první rok tato vozidla být nasazena nemusí, teď ale intenzivně jednáme, aby byla,“ nastínil Konopík. Pokud by jednání nevyšla, cestující by zde zatím vozily motorové jednotky řady 845, vyrobené na konci osmdesátých let, které Arriva právě modernizuje. Stejné jednotky Arriva nasadí také na své rychlíkové linky. „V případě potřeby vlak doplní druhá posilová jednotka,“ popsal Konopík. Takové opatření se týká například úseku z České Lípy přes Doksy na Kolín, kde zejména v letní sezoně jezdí vysoký počet výletníků.

Byť nepůjde o zbrusu nová vozidla, cestujícím se podle Konopíka od prosince i tak zlepší komfort. „Musíme si uvědomit, že třeba na rychlících srovnáváme stávající vozidla z roku 1968 s vozidly z roku 1986 po modernizaci,“ řekl. Cestující podle něj ocení třeba wifi nebo elektrické zásuvky. „Od léta začneme ve vlacích poskytovat také občerstvení,“ dodal.

Změna dopravce ale cestujícím může přinést i negativa. Tím nejzásadnějším bude nutnost nákupu více jízdenek při přestupech. Pokud dnes někdo cestuje například ze Zákup do Brna, může si pořídit u Českých drah jednu jízdenku na celou cestu. Od prosince bude nutné mít jízdenky tři, a to minimálně do zavedení jednotného státního tarifu, který se aktuálně připravuje.

Pro cestování po kraji by se ale nic změnit nemělo, firma počítá s tím, že v jejích vlacích bude platit integrovaný tarif IDOL. Ten platí ve vlacích i autobusech všech dopravců na území kraje a pro většinu cest už je i dnes výhodnější než jízdenky ČD. „Aktuálně se o uznávání integrovaných jízdenek vede jednání a finalizuje smlouva s Libereckým krajem,“ dodal Konopík.

Dalším důsledkem změny dopravce bude konec přímých víkendových vlaků z Prahy do Harrachova. „Bohužel tam jezdit nebudeme, důvodem jsou dynamické schopnosti vozidel a přechodnost,“ potvrdil Konopík. Všechny vlaky tak skončí v Tanvaldu a „do hor“ pokračovat nebudou. Smlouvy na rychlíky už má Arriva s ministerstvem dopravy podepsané, smlouva na osobní vlaky může být z legislativních důvodů podepsaná až na podzim. V ostrém provozu vyjedou vlaky Arrivy na krajské koleje v den platnosti nového jízdního řádu, tedy 9. prosince.