Vymrzlý vlak, sesuv půdy, poruchy techniky. Start nového dopravce na železnicích v Libereckém kraji je složitý. Zřejmě největší problémy zaznamenali cestující na trati mezi Prahou a Tanvaldem. V neděli, tedy první den, kdy na trať nově vyjel dopravce Arriva, si cestující „užili“ v rychlíku ráno z Tanvaldu do Prahy a v opačném směru odpoledne. Vlak totiž netopil.

„Jel jsem jen z Tanvaldu do Turnova, ale pěkně jsem se klepal zimou. Ani si nedokážu představit, že bych v něm měl sedět třeba až do Prahy,“ popsal pětapadesátiletý Michal Doležal z Turnova.

Společnost se brání tím, že až ráno před výjezdem soupravy se projevila závada na pronajaté lokomotivě, která nebyla schopná vozy vytápět. V obou vlacích, které netopily, tak dopravce nevybíral jízdné a cestujícím, kteří si jízdenku koupili dopředu, peníze vrátí. Společnost dále slíbila, že na trať budou co nejdříve nasazeny nové vlaky.

NA KOLEJE SPADL STROM

V pondělí zase zaúřadovala příroda. Provoz na trati mezi Železným Brodem a Tanvaldem zastavil sesuv půdy a pád stromu. Kvůli nesjízdné trati vůbec nevyjel ranní rychlík z Tanvaldu do Prahy. „V úseku Tanvald – Neratovice rychlík nejede, v úseku Neratovice – Praha hlavní nádraží je veden náhradní soupravou,“ popsal mluvčí společnosti Martin Farář. Osobní vlaky na lince Tanvald – Železný Brod se dopoledne zrušily.

Aby toho nebylo málo, problém měl i další pondělní ranní vlak provozovaný společností Arriva, a to mezi Turnovem a Libercem.

„Děti mi volaly cestou z Turnova do Liberce do školy z vlaku, že se vracejí z Doubí u Turnova zpět, že vlak má poruchu,“ popsal Karel Havlíček z Turnova. Společnost se mu obratem omluvila. „Adhezní podmínky nám nedovolily pokračovat v cestě. Vlak se vrátil do Turnova, aby neblokoval trať,“ odpověděla společnost přes sociální sítě.

Problémy jsou ale i s odbavováním. Ne zcela uspokojivě fungovaly přístroje na výdej jízdenek. „Ano, máme problémy s odbavením. Dodané přístroje nefungují tak, jak mají. Jízdenku však možné koupit je,“ přiznal dopravce.

Společnost Arriva v neděli poprvé vypravila na tratě v celé České republice třicet vlaků, problém byl v neděli ráno i na jihočeském rychlíku, který pro poruchu jednotky společnost zcela odřekla.

Přes Liberecký kraj jezdí cestující vlaky Arrivy ve třech linkách od neděle 15. prosince, a to z Tanvaldu do Prahy, z Liberce přes Starou Paku do Lomnice nad Popelkou a ze Železného Brodu do Tanvaldu. Na liberecké tratě vyjíždí Arriva s nízkopodlažními vlaky Desiro německého výrobce Siemens. Jedná se o moderní motorové vlaky, které jsou prostorné, pohodlné, bude v nich Wi-Fi připojení i voda z barelu pro každého zdarma.

Jízdenky si zájemci mohou koupit dopředu na internetu, přímo ve vlaku anebo ve vybraných stanicích. Pokud bude cestovat v rámci tratí, kde platí tarif Libereckého kraje IDOL, nic se nemění a jede za integrovaný tarif. Pokud pojede třeba z Tanvaldu nebo Turnova do Prahy, může si koupit jízdenku podle ceníku Arrivy nebo kombinovat její jízdenku s těmi integrovanými. V e-shopu prodává Arriva i nepřestupní jízdenky pro jednu jízdu v ceně tarifu IDOL, bude je však možné použít jen ve vlacích Arrivy.