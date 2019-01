Jizerské hory - Vyasfaltovaná turistická cesta z Lidových Sadů na Českou chalupu pobouřila řadu lidí.

Podzim v Jizerských horách | Foto: Vratislav Lelek

Něco jako rodinné stříbro. Tak vidí řada lidí výletní cestu od Strážního buku na Českou chalupu v Rudolfově. „Chodíme po ní často, je to příjemná procházka lesem. O to větší šok jsme zažili, když se cesta nedávno vyasfaltovala. Jako pěst na oko," kroutí hlavou Markéta Hozová. Přidává se i knihovník Martin Fryč: „Člověk chce jít do lesa a místo toho narazí na asfalt. Nevím, proč nešlo zpevnit povrch jinou metodou."

A podobných hlasů zaznělo na nedávné besedě o stavu jizerských lesů hodně. Lesy ČR se ale brání. Asfalt byl prý nutný kvůli těžbě dřeva. „Porosty od České chalupy k Lidovým sadům jsou už v mýtném stavu. Potřebujeme je vytěžit. Takzvaná Lyžařská cesta na Českou chalupu je páteřní komunikací, po které budeme muset dříví vozit, abychom se dostali na hlavní silnici. Jiná možnost, bohužel, není," vysvětluje ředitel krajské pobočky Lesů ČR Ludvík Řičář.

„Přístupnost lesa se za 25 let změnila. Jsou tu jiné vlastnické vztahy a my máme stále větší problémy dostat se s dřívím na silnici," říká Řičář. To potvrzuje i ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny v Liberci Jiří Hušek: „Dřív se pokácené dříví skladovalo na louce u lesa a přes ni se vozilo k silnici. To dnes nejde, na louku vás nikdo s těžkou technikou nepustí."

Zpevnění lesní cesty bylo nezbytné

Podle Řičáře jsou na nově vyasfaltovanou cestu z České chalupy napojeny i další boční cesty do strání, ty se ale asfaltovat nebudou: „Přiblížit dřevo k cestě umíme pomocí koní a podobně, problém je pouze v tom, kudy ty přiblížené klády odvézt. Pečlivě jsme zvažovali různé možnosti, nakonec nám vyasfaltování Lyžařské cesty přišlo jako nejlepší řešení." Podle něj už je cesta za hranicí chráněné krajinné oblasti. Pokud by byla v ní, byl by s použitím asfaltu veliký problém. „Po pravdě přiznávám, že jsem rád, že jsme o této cestě nemuseli rozhodovat, já sám s tím mám osobně hodně veliký problém," uvedl Jiří Hušek.

Podle Řičáře je ale zpevňování některých lesních cest nezbytností: „Pokud bychom je nezpevnili, tak, když by zapršelo, by je těžká mechanizace zničila."

„Chápu, že značná část veřejnosti to těžce nese, ale lesní cesty mají i hospodářský význam, nejen turistický a rekreační," uvedl Řičář.

Stejný problém řešily Lesy ČR i v okolí Kryštofova Údolí. I tam teď musely vyasfaltovat jednu lesní cestu u Karlova, aby mohly pokácené dřevo z lesa odvézt. Na klasické cesty je obec nepustila. „Tam ale asfalt tolik vášní jako u cesty z České chalupy nevzbudil," přiznává Řičář.

Asfalt na Černou Nisu před pěti lety

Podle něj ale bylo vše v souladu se stavebním zákonem. „To znamená, že se k tomu vyjadřovali všichni zainteresovaní, bez jejich souhlasu by nebylo vyasfaltování možné," dodal Řičář.

Podle něj není použití perkových cest pro odvoz dříví možné. Kvůli klimatickým podmínkám totiž nejsou celoročně využitelné.

V Jizerských horách se naposledy asfaltovala lesní cesta před pěti lety na Černou Nisu na přání Povodí Labe. Správa CHKO k tomu měla výhrady, nakonec ale asfalt povolila. „Nakonec jsme s těžkým srdcem ustoupili na nátlak Povodí, které potřebovalo k přehradě pevnou cestu. Mají tam svůj objekt, který je považován za strategický z hlediska vodního zákona. Takže, i když se mi to nelíbí, ten asfalt jsme tam kvůli tomuhle důvodu povolili," vysvětluje za Správu CHKO Jiří Hušek.