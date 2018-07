Atleti trenérů Ruckého a Špotáka předvedli výborné výkony

První část atletické sezóny na dráze vrcholí a jen ti nejlepší budou pokračovat dál na mezistátních utkáních a Mistrovství Evropy. Mezi nimi jsou i atleti a trenéři z atletického klubu AC Jablonec nad Nisou, kteří si své nominace zasloužili na nedávných závodech té nejvyšší české úrovně od žactva až po dospělé.

Trenér František Špoták se svým svěřencem Tomášem Pulíčkem.Foto: Deník / Dagmar Březinová

Ve vícebojích všech kategorií se nejlépe umístil v žactvu Štěpán Schubert, který skončil na stříbrném stupni v osobním rekordu 5.654 bodů, když 60 m zaběhl za 7,17 sec a 100 m překážek prolétl za super výkon 13,29 sec. Do finálové osmičky se probojoval Dušan Vodička, který byl ještě po prvním dnu víceboje na 3. místě, ale pokazil druhý den.

V kategorii žákyň reprezentovala Jablonec nad Nisou Kateřina Kadavá, ta před poslední disciplinou vedla pole závodnic, ale třebaže zaběhla v poslední disciplině 800 m osobní rekord, musela se spokojit se čtvrtým místem, když jí bronz unikl pouze o dva metry. A to zamrzí.

V kategorii dorostenců vyhrál Mistrovství ČR František Doubek, výkonem 6.659 bodů a tím splnil nominační kritérium pro účast na Mistrovství Evropy do 17 let v Maďarském Györu. Kvalitní výkon František předvedl v hodu oštěpem 58,20 m, který je jeho parádní disciplinou, což potvrdil na MČR jednotlivců 24. června 2018 v Praze na Julisce, kde poslal oštěp do vzdálenosti 63,84 metrů. Tím byl stříbrný, což mu umožnilo start na ME též v oštěpu.

V kategorii juniorů bojoval v desetiboji o medaili další svěřenec M. Ruckého, Jan REJHA, který vybojoval bronzovou medaili a na 100 m zaběhl pěkných 11,24 sec a do dálky skočil 691 cm.

Raritou je umístění Tomáše Pulíčka v desetiboji mužů, který se konal na Kladně. A tam se umístil na bronzové pozici. Oba závodníci před ním i za ním jsou profesionálové z Dukly anebo z Olympu Praha. Tomáš je dřívějším závodníkem AC Jablonec nad Nisou, ale po vzájemné dohodě je od dubna členem TJ LIAZ Jablonec nad Nisou, což dokazuje velké oteplení vztahů mezi oběma atletickými kluby v Jablonci nad Nisou. Jeho trenérem zůstává i nadále František Špoták.. Tomáš překonal sedmitisícovou hranici v bodování a již byl nominován, společně s Janem Rejhou na mezistátní utkání v desetiboji do Francie.

Další účastnicí ME v Györu 5. – 8. července 2018 bude sympatická běžkyně z AC Jablonec nad Nisou, Denisa Folková, které již dvakrát zopakovala na trati 800 m výkon 2:08,12 sec a nominační kriterium na ME překonala téměř o 4 sec. Vyhrála mezistátní utkání ve Slovinském Ptuji a získala také stříbrnou medaili na Mistrovství České Republiky v běhu na 800 m pro AC Jablonec a pro svého trenéra Miroslava Ruckého.