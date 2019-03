Magistrát se vrací k původnímu dopravnímu značení, které se před lety odstranilo. A po centru začalo projíždět daleko více aut, byť musela mít povolení. To se má nyní změnit.

„Reagujeme na zvýšený výskyt automobilů, které využívají pěší zóny ke zkrácení trasy. Někteří řidiči navíc nerespektují dopravní značení a nedodržují předepsanou rychlost dvacet kilometrů v hodině,“ popsal náměstek primátora Štěpán Matek.

V dolní části ulice Lidická směrem k ulici 5. května budou za mostem instalovány betonové květináče, které vymezí pěší zónu. Na opačném konci pak v ulici Kubálkova mezi Střední uměleckoprůmyslovou školou a Vyšší odbornou školou a Vyšší odbornou školou mezinárodního obchodu a Obchodní akademií budou instalovány květináče.

„Na Mírovém náměstí se instalují odnímatelné sloupky, a to v prostoru mezi postranním schodištěm a prodejnou Baťa, jejich obslužnost bude zajišťovat městská policie,“ popsal Matek. V dolní části Mírového náměstí u ulice Lidická budou pěší zónu vymezovat dva dřevěné květináče a jeden odnímatelný sloupek.

„Instalací květináčů a sloupků chceme provoz na pěších zónách omezit, a to především kvůli bezpečnosti chodců. Chápeme však, že je nutné povolit vjezd zásobovacím vozům. Pro ně je určen čas mezi pátou odpolední a devátou hodinou ráno,“ doplnil náměstek.

Pěší zónou v Lidické ulici projelo ve středu během jedné hodiny dopoledne pět aut. A to je ještě málo. „Je to tady někdy jako na Václaváku. Taxi projede do Komenského, kde už je pěší zóna, a jede dál. Je zřejmé, že si jen krátí cestu. To se děje i v létě, kdy projíždějí Lidickou,“ popsal zkušenosti z centra Jablonce Zdeněk Otava.

Problém pro zásobování

Ne všem se ale nové nařízení líbí. „Zásobovači z celé republiky budou zavážet Jablonec jenom v noci v době svého volna, stejně jako obchodník rád zůstane v práci přesčas,“ poznamenal ironicky jablonecký filmař Martin Wenzel.

„Tohle mě netěší, jako občana ani jako předsedu Okresní hospodářské komory (OHK). Řadu let se řešilo oživení centra, víc možností parkování, prosperita malých obchodů, tohle je krok někam jinam, tedy hodně zpátky,“ doplnil předseda OHK Jablonec Martin Bauer.

Záchranáři nebo policisté disponují univerzálními klíči ke sloupkům. Vozidla záchranných složek volí nejkratší cestu a na místo zásahu mohou vjet i z protisměru. Mohou volit cestu Kamennou, Komenského, Máchovou či Lipanskou ulicí.

Změna po letech

Dopravní značení v centru města se změnilo naposledy 1. ledna 2016. Zásobování v obchodech pak bylo po více než tři roky po celý den bez časového omezení.

Do centra mohla bez omezení vjet vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, dále taxíky a vozidla, jejichž řidiči mají v oblasti za značkou bydliště, sídlo provozovny nebo garáž.