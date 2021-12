Autobusové dopravce trápí více než kdy dříve nedostatek řidičů. Část z nich je na nemocenské nebo kvůli covidu končí v karanténě, čekající cestující pak nemá kdo odvézt. To platí především pro Teplicko, kde měl nový dopravce od začátku prosince velké problémy. „Na Teplicku máme velké potíže, které jsou způsobeny koronavirem, přesněji s nemocností a karanténou,“ řekla v České televizi předsedkyně představenstva mateřské společnosti ICOM Transport, pod kterou ČSAD Slaný spadá, Kateřina Kratochvílová.

Pro dopravce, který v tomto regionu začal jezdit teprve 1. prosince, to nebyl nejlepší start. Situace se ale postupně stabilizuje. „V pondělí nebyl zajištěn jeden večerní turnus a nevyjelo osm spojů na dvou linkách. Podle dřívějších vyjádření ČSAD Slaný by se postupně měla situace stabilizovat,“ uvedl vedoucí odboru dopravy krajského úřadu Ústeckého kraje Jindřich Franěk. Přehled nevypravených spojů každý den zveřejňuje Ústecký kraj na svých internetových stránkách.

Na Českolipsku nejelo osm spojů, řidiče za volant nepustily nemoci a karantény

Nemocnost ale neomlouvá, Ústecký kraj udělil dopravci ČSAD Slaný za neujeté kilometry více než milionovou pokutu. Podobné páky má ve smlouvě s novým dopravcem ČSAD Slaný.

„Případné výpadky spojů, tedy zpoždění či nezabezpečení spojů, jsou ve smlouvě ošetřeny sankcemi. Podobně je to i u smlouvy mezi městem a společností Umbrella & Coach Buses,“ sdělila mluv-čí jabloneckého magistrátu Jana Fričová. Město bude ještě do nástupu ČSAD Slaný požadovat garance personálního zajištění smluvních závazků. „To bude jedním ze základních bodů pracovních jednání, která budou probíhat po celý následující rok,“ doplnila Fričová.

Situace dopravce na Teplicku přidává vrásky i zástupcům jablonecké opozice. „Město musí nastavit takové podmínky, aby k podobným excesům jako na Teplicku v Jablonci nedocházelo. Jsem zvědav, jak to dopadne,“ popsal třeba Jakub Macek za Společně pro Jablonec.

Klidné Vánoce pro zdravotníky. V kraji se o svátcích nebude testovat ani očkovat

Nový dopravce převezme dopravu na Jablonecku po nadnárodní společnosti Umbrella Coach & Buses. Ta tak bude MHD v Jablonci a okolí zajišťovat pouhé dva roky, do konce ledna 2023. „MHD v Jablonci nad Nisou funguje nadstandardně a dle reakci uživatelů můžeme být s fungováním spokojeni. Dokázali jsme řadě lidí nejen v Jablonci předvést, že se dá provozovat kvalitní doprava s kvalitním vozovým parkem a za férových finančních podmínek,“ pochválil se generální ředitel Umbrelly Pavel Šteiner. I Umbrella se přihlásila do tendru na zajištění dopravy v Jablonci od roku 2023, ve výběrovém řízení ale skončila až na třetím místě.

V dalších oblastech Libereckého kraje jezdí autobusy bez větších omezení, dopravcům se mnohdy s vypětím všech sil daří potřebný počet řidičů zajistit. „Je to velmi náročné, ale zatím všechny autobusy vyjely. I za cenu toho, že jezdí třeba lidé z dispečinků nebo garáží. Dokonce se daří držet i povinné rezervy,“ sdělil mluvčí firmy BusLine Radovan Vrátný.

Jablonecká MHD v posledních letech

Městská hromadná doprava v Jablonci vyjde městskou kasu od 1. února 2023 na zhruba 75 milionů korun ročně, a to až do stejného data roku 2028. Město cenu vysoutěžilo v červnu, k podpisu smlouvy s vítězem došlo až v listopadu kvůli námitkám společnosti BusLine, která provozovala jabloneckou MHD dříve. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potvrdil své rozhodnutí a neshledal nezákonnost výběru dodavatele na veřejnou zakázku na zajištění dopravní obslužnosti pro roky 2023-2028.

Autokemp ve Frýdlantu opět ožije. Vznikne tam i zázemí pro karavany

„Máme oficiálně podepsanou, platnou a účinnou smlouvu na pětiletou dodávku dopravních služeb ve městě a na Jablonecku,“ oddechl si primátor Jablonce Jiří Čeřovský. Veřejnou zakázku město vyhlásilo letos v červnu s předpokládaným rozsahem dopravního výkonu 1 370 000 linkových kilometrů v kalendářním roce, tedy skoro 7 milionů linkových kilometrů za celou dobu zakázky. Do zadávacího řízení se přihlásilo šest dopravců.

Výběrové řízení vyhrála společnost ČSAD Slaný, dceřiná společnost dopravního giganta ICOM, s cenou 54,97 Kč za kilometr. Současný dopravce, společnost Umbrella Coach & Buses do 31. ledna 2023 zabezpečuje dopravní obslužnost Jablonecka s celkovou cenou 60,56 Kč za kilometr. Nový dopravce předpokládá na zakázku nasadit autobusy Mercedes – Benz Citaro (stejně jako Umbrella) a Iveco First FCLLI Hybrid. „Oproti současným autobusům budou navíc vozidla vybavena i USB nabíječkami,“ popsal ředitel městské společnosti Jablonecká dopravní, která koordinuje městskou dopravu, Luboš Wejnar.

V krajském městě zajišťuje MHD Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec (DPMLJ). Jablonec jako majoritní akcionář ale nebyl spokojen s jeho fungováním. I proto má chaos v zajištění MHD v Jablonci hluboké kořeny. Na konci roku 2019 měla skončit smlouva Jablonce s DPMLJ, pro které subdodavatelsky službu na Jablonecku zajišťoval dopravce BusLine. Ten ale už v roce 2018 vypověděl smlouvu vůči DPMLJ kvůli neuhrazeným pohledávkám. Dopravní podnik nebyl schopen dopravu v Jablonci zajistit, a město proto na konci ledna narychlo uzavřelo přímou dvouletou smlouvu s BusLinem. Ta skončila 31. ledna 2021.

Být strážníkem v Jablonci? Dostanete peníze i bydlení

Na zajištění veřejné dopravy v Jablonci a okolí na příštích deset let vypsalo vedení města na začátku roku 2019 veřejnou zakázku. V dubnu ji získala společnost About Me s nabídkovou cenou 48,38 korun na kilometr, tedy 684,577 milionu korun bez DPH. Druhým účastníkem byla Autobusová doprava Podbořany, která nabídla výrazně vyšší cenu. Soutěž ale napadla jak neúspěšná firma, tak společnost BusLine, která se tak poprvé obrátila na ÚOHS. Kvůli průtahům a sérii námitek a připomínek město nakonec soutěž zrušilo.

Protože nové vypsání veřejné zakázky a její vyhodnocení by se nestihlo do 1. února 2021, kdy končila smlouva s BusLine, muselo město využít institutu poptávkového řízení. V prvním podala nabídku jediná firma BusLine. Zastupitelé ji ale na začátku října odmítli. Nabídková cena 55,96 koruny za kilometr se jim zdála příliš vysoká. Právníci, kteří pro město soutěž zajišťovali, doporučili vzhledem k situaci na trhu poptávku zopakovat.