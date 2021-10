Z Liberce přibudou spoje brzy ráno a z Prahy bude odjíždět poslední autobus po půlnoci. Nové linky začnou jezdit od 12. prosince, kdy dojde k pravidelné změně jízdních řádů.

Výhodou pro cestující bude podle krajského náměstka pro dopravu Jana Svitáka to, že mezikrajské linky budou zapojeny v obou integrovaných dopravních systémech, tedy IDOL na území Libereckého kraje a PID na území Středočeského kraje a Prahy. „Cestující budou moci kombinovat jízdní doklady obou systémů, a využívat tak výhod časových nebo síťových jízdenek,“ vysvětlil Sviták.

Páteří celého spojení mají být podle něj dálkové linky, které propojí různá místa Libereckého kraje s Prahou. Například linky z Českolipska, Jablonce nad Nisou nebo Turnova budou do Prahy jezdit zhruba každou hodinu. Vybrané spoje budou z Turnova pokračovat směrem na Tanvald nebo Semily a dále do hor do Harrachova nebo na Mísečky. Z Jablonce bude část spojů pokračovat směrem na Harrachov a Rokytnici nad Jizerou.

Změny nastanou rovněž na frekventovaném spoji mezi Libercem a Mladou Boleslaví. Podle organizátorů veřejné dopravy dojde k posílení nabídky, ale zároveň bude většina spojů vedena až do Prahy. „Cílem není konkurovat expresním spojům komerčních dopravců, a to ani cenově. Ale ve spolupráci se Středočeským krajem chceme efektivně propojit linky z Liberce do Mladé Boleslavi a z Mnichova Hradiště do Prahy,“ uvedl jednatel společnosti KORID LK Otto Pospíšil.

Pro cestující z Liberce pak budou zajímavou novinkou okrajové spoje před 4. hodinou ranní a po půlnoci z Prahy. „Dostat se pozdě večer z Prahy do Liberce bez auta je problém. Využívali jsme poslední autobus, který z Černého mostu odjíždí ve 23 hodin. Někdy ale nestíháme ani ten, takže možnost odjet po půlnoci je super,“ řekl Deníku v reakci na ohlášené změny Jaroslav Podzimek.

Podle Pospíšila bude na většině spojů nasazen částečně nízkopodlažní autobus. Firma tak reaguje na připomínky, které v minulosti dostala. „Věříme, že spojení budou využívat též lidé s omezenou schopností pohybu a orientace,“ doplnil. Na spojích do firmy Škoda Auto v Mladé Boleslavi bude i nadále v provozu komfortní 15metrový autobus, na který jsou cestující zvyklí.

Zlepšení nabídky nastane i pro cestující na regionálních linkách, například mezi Mnichovým Hradištěm a Turnovem nebo Českým Dubem. „Jsme velice rádi, že se tento projekt připravovaný již od roku 2019 přiblížil ke zdárnému cíli. Současně věříme, že lidem v době po covidu umožníme lépe cestovat za prací nebo za svými příbuznými,“ doplnil náměstek Sviták.

Kompletní informace včetně návrhů jízdních řádů naleznou cestující na webu Integrované dopravy Libereckého kraje www.iidol.cz.