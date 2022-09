„Všechny nové vozy budou mít hybridní pohon. Všech 23 velkých autobusů bude zároveň osazeno automatickou převodovkou,“ přiblížila předsedkyně představenstva ICOM transport a jednatelka ČSAD Slaný Kateřina Kratochvílová. Nové autobusy společnost získá fyzicky zřejmě s příchodem zimního období. Mají nabídnout ještě o chlup větší komfort pro cestující než ty, které projíždějí Jabloncem nyní. Kromě už známých služeb, jako je wifi nebo elektronický informační systém, bude možnost při jízdě autobusem nabíjet mobilní telefony.

Společnost ČSAD Slaný vyhrála výběrové řízení na zajišťování městské dopravy v Jablonci a okolí na pět let, a to od 1. února 2023. V praxi dojde na změnu dopravce během pár minut. „Poslední autobus Umbrelly přijede z Jablonce do Rychnova. Jedenáct minut po půlnoci pak z Rychnova do Jablonce už vyjede autobus ČSAD Slaný,“ popsal Luboš Wejnar, ředitel společnosti Jablonecká dopravní, která koordinuje městskou dopravu v Jablonci.

Jízdní řády se po změně dopravce měnit nebudou, obsluhovány budou všechny linky ve stejných časech jako nyní. „Jen linku 115 Jablonec – Rychnov zřejmě převezme Liberecký kraj. Roční objem kilometrů se tak pro ČSASD Slaný sníží z 1,415 milionu na zhruba 1,370 milionu kilometrů,“ doplnil Wejnar.

Nového dopravce nyní čeká hledání cirka padesáti řidičů, které pro hladký provoz hromadné dopravy potřebuje. „Zatím nemáme podepsané smlouvy, na to je ještě velmi brzy. Zájem řidičů nicméně vnímáme. Pokud by se nám do 1. února nepodařilo sehnat všechny potřebné řidiče, máme v rámci koncernu připravenu skupinu řidičů, která operativně zasáhne,“ poznamenala Kratochvílová.

ICOM transport patří k největším dopravním firmám v zemi - provozuje 800 autobusů, 300 souprav nákladních vozidel a zaměstnává 1 800 lidí. Roční tržby skupiny dosahují čtyř miliard korun.

Veřejnou zakázku město vyhlásilo loni v červnu s předpokládaným rozsahem dopravního výkonu 1 370 000 linkových kilometrů v kalendářním roce dle jízdních řádů, tedy skoro 7 milionů linkových kilometrů za celou dobu zakázky. Do zadávacího řízení se přihlásilo celkem šest dopravců. Výběrové řízení vyhrála společnost ČSAD Slaný s cenou 54,97 Kč za kilometr. Současný dopravce, společnost Umbrella Coach & Buses do 31. ledna 2023 zabezpečuje dopravní obslužnost Jablonecka s celkovou cenou 60,56 Kč za kilometr.

Zajímavostí je, že Jablonec vybral dopravce jen na pět let, standardem je v obdobných řízeních přitom deset let. Třeba MHD v České Lípě zajišťuje společnost BusLine, smlouvu s městem má od roku 2019 do 2029. V letošním roce má toto město pro zajištění městské hromadné dopravy v rozpočtu vyčleněnou částku 56 milionů korun. Jablonec bude za ni platit v letech 2023 až 2025 cirka 75 milionů korun ročně.