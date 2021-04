Přípravy nového dopravního terminálu v Jablonci nad Nisou stály miliony korun. Jen odměny architektonické soutěže na vzhled terminálu činily rovný milion. Soutěž proběhla v roce 2018, v roce 2022 měl terminál stát. Jenže nakonec jen tak nevyroste, stavba se odkládá.

Zhotovitel dodal městu projektovou dokumentaci pro stavebního povolení, které je nutné k podání žádosti o dotaci. Součástí dokumentace je také aktualizovaný rozpočet, který se oproti předpokládaným nákladům na realizaci terminálu výrazně zvýšil. „Celková cena včetně DPH se vyšplhala na skoro 460 milionů,“ sdělil náměstek primátora pro rozvoj města Petr Roubíček (ODS).

Koaliční partneři jablonecké ODS, tedy politici ANO, dávají vinu za zdražení projektu současnému i předchozím ekonomickým náměstkům primátora. Projektové přípravy podle nich selhaly, a to nejen v případě terminálu, ale i dalších projektů, na které mohly být dotace. „Projekt nebyl dostatečně připraven a v případě nečekaných průtahů by se mohlo stát, že by všechny výdaje zůstaly na bedrech města, což si město nemůže dovolit,“ řekl náměstek primátora pro oblast humanitní David Mánek (ANO).

Koaličního partnera ODS zlobí hlavně fakt, že vedení magistrátu nebylo o celé situaci včas a řádně informováno. „O problémech jsme se dozvěděli až před Vánoci 2020. Na začátku byla architektonická soutěž s odhadem ceny 150 milionů korun. Půlmiliardovou částku jsme nejprve považovali za špatný vtip, ten se ale proměnil v realitu,“ popsal Mánek.

Jenže jablonecké autobusové nádraží je dnes ostudou. „Pokud má být Jablonec moderním městem 21. století, musíme najít cestu, jak dopravní terminál nakonec vybudovat za vlastní peníze města s určitým finančním limitem, případně s podporou jiných dotačních zdrojů,“ přiblížil radní Stanislav Říha (ANO).

Terminál v Kamenné ulici kousek od stávajícího autobusového nádraží vyrůst má. Celý projekt magistrát posunul do dalšího programovacího období Integrovaného regionálního operačního programu. Vedení města předpokládá, že si tak vytvoří komfortní časový prostor, zkoordinuje realizaci s výstavbou prodloužení tramvajové trati i propojením železniční zastávky Jablonec – centrum lávkou. Tím má uspořit některé výdaje, například za povrchy komunikací, za provizorní bezbariérové přístupy a vratku části dotace v hodnotě 30 milionů korun. „Celkové náklady za tuto variantu jsou odhadnuté na 476 milionů korun, přičemž podíl dotace z IROP se rovná částce 200 milionů,“ uvedl Petr Roubíček. Podobného názoru jsou i koaliční partneři.