Důkazem může být více jak 2 200 uživatelských recenzí na Googlu, jejichž průměrné hodnocení je 4,5 hvězdičky z 5 možných. Lidé oceňují hlavně krásné prostředí, dostatek aktivit pro děti a více možností ubytování.

„Nádherné místo na kempování. Kemp je určen hlavně pro rodiny s dětmi. Byly jsme zde poprvé a rozhodně ne naposled. Každý den je spousta programu pro děti. A každý večer je tu táborák i s živou hudbou. Za mě nejlepší kemp 2021,“ zhodnotil letošní pobyt Leoš Jandek.

Kemp, který leží u rybníka Bažantník v Sedmihorkách, má také zajímavou historii. „Na počátku byla víkendová chalupa mého strýce na louce u rybníka uprostřed lesů a skal Českého ráje. Můj strýček byl rozený demokrat a se svými názory se netajil. V 50. letech se mu za to dostalo ve vykonstruovaném procesu vězení a zabavení veškerého majetku,“ zavzpomínal majitel kempu Roman Rákosník. „Po sametové revoluci dostala naše rodina louku s roubenkou zpátky. Nicméně na louce byly mezitím postaveny chatičky a chalupa už nestála na samotě ale uprostřed kempu,“ doplnil Rákosník.

Jeho rodina se poté chatičky rozhodla odkoupit a na místě začala kemp provozovat. To přineslo velkou změnu do života Romana Rákosníka a jeho partnerky Evy, kteří původně dělali úplně jiné věci. „Před tím, než jsme se naplno do provozování kempu pustili, tak jsem vedla taneční skupinu irských tanců, s Romanem jsme v Jablonci nad Nisou provozovali hudební a kulturní klub Rampa a oba nás zajímala hudba, tanec a též ekologická výchova,“ vysvětlila Eva Schaeferová. Dodala, že všechny tyto záliby následně oba při vedení kempu zúročili. Kemp je totiž zaměřený na rodiny s dětmi a je veden v tábornickém duchu. Rodiny i školy si mohou vybrat z desítek programů pro hosty, ať už jsou to zážitkové ekologické programy, procházka za zvířaty do kempových ohrad nebo večerní táboráky se zpěvem písniček. „To, že se nám daří dobře propojovat kempování s věcmi, co nás baví, dokládají i opakovaná vítězství kempu v prestižních soutěžích. Naposledy to bylo ocenění Nejlepší kemp pro rodiny s dětmi roku 2020,“ řekl Rákosník.

Za šedesátiletou historii kempu se hodně věcí změnilo. S rozvojem společnosti, totiž rostly nároky návštěvníků. Změnilo se i samotné kempování. „Vlastní kempování se změnilo hlavně v nárocích na celkovou kvalitu zázemí. Dříve obrazně řečeno stačila louka, WC s tekoucí vodou a malý stan. Dnes je kempování celkově o větším pohodlí a málokdo si dnes dokáže kempování představit třebas bez kvalitního wi-fi připojení nebo možnosti zaplatit platební kartou,“ uvedl prokurista kempu Josef Bém. Dodal, že i v kempu musí sledovat nové technologie a přizpůsobovat se. „Letošní novinkou je například on-line rezervační systém pro karavany a obytné vozy, kterým reagujeme na zvýšenou popularitu tohoto typu ubytování. Na druhou stranu je kempování nadčasové v tom, že jde stále o to užít si dovolenou, odpočinout si v přírodě a prohloubit vztahy s přáteli a rodinou,“ doplnil Bém.