INFOGRAFIKA: Konec automatů až za několik let. Důvodem jsou povolenky

Jablonec n. N. – V lednovém platném referendu se potřebná část Jablonečanů vyslovila pro zákaz hracích automatů. Ať by nyní rozhodli zastupitelé jakokoliv přísně a „bedny“ zakázali s okamžitou platností, ty, co mají povolenku od ministerstva financí, budou v provozu po celou dobu její platnosti.

Foto: Shutterstock

Řada povolení tak právě tzv. dobíhá a „bar s automatem“ bychom už nikde správně neměli najít. Automaty se nastěhovaly do kasin. Podle ministerstva je zásadní, že zmizí z hospod na koncetrované místo.

Například jablonecké kasino na ulici Budovatelů má provoz 30 zařízení (tj. hracích automatů – pozn. redakce) a třech živých her povolen do 24. ledna 2021. Vyplývá to z údajů, které ke konci ledna Ministerstvo financí ČR zveřejnilo.

Na Jablonecku požádali provozovatelé heren k letošnímu únoru o 229 nových povolení, konkrétně v Jablonci to bylo 158. Výrazný počet žádostí o povolení ale zaznamenal Tanvald – a to 38. Za zmínku stojí 18 nových povolení v Desné, která čítá jen přes tři tisíce lidí.

Na každý automat je třeba samostatné povolení, které obsahuje i evidenční číslo přístroje. Přestože by se po vejití loterijního zákona v platnost očekával ještě větší útlum, čísla tomu nenapovídají. Pro Turnov vydali letos 64 nových povolení, v Jilemnici 48 a v Semilech 39.

CELOREPUBLIKOVÝ STAV

Přestože už více než rok platí přísný zákon proti hazardu, na počtu automatů v českých, moravských a slezských obcích se naplno projevil až nyní: zatímco loni v únoru bylo v zemi povoleno 57,5 tisíce „jednorukých banditů“, nyní je to 31 tisíc. Deník to spočítal z údajů Ministerstva financí ČR.

„Pokles je dán tím, že dobíhá platnost povolení vydaných podle starého zákona o loteriích,“ komentuje čísla Filip Běhal z tiskového odboru ministerstva.

Zjednodušeně řečeno: na konci roku 2016 (těsně předtím, než vstoupil v platnost přísnější zákon o hazardních hrách) se provozovatelé předzásobili povoleními. Ministerstvo jim je muselo vydat, ale činilo tak jen na dobu jednoho roku. Ta nyní vypršela.

Ještě jeden hromadný úbytek automatů nastane ke konci února, kdy povolení skončí 12 692 přístrojům.

„Na základě doporučení adiktologů a psychologů se ministerstvo financí zaměřilo na snížení počtu provozoven, které znamená zásadní snížení dostupnosti hazardních her,“ hodnotí dopady zákona Běhal.

Resort si pochvaluje, že počet heren, kasin, restaurací a dalších míst, kde se dá hrát, klesl z původních šesti tisíc už také zhruba na polovinu.

„V příštím roce očekáváme další pokles k cílovému stavu přibližně dvou tisíc provozoven,“ dodává Běhal.

Naprostá většina automatů zmizela už z barů a restaurací: je jich tam aktuálně 268, povolení poslednímu vyprší ke konci roku 2019.

Ministerstvo nyní povoluje hazardní přístroje už jen podle přísnějšího zákona. Do současnosti takto zatím posvětilo šest tisíc nových automatů.

„V regulaci přebujelého hazardu byla uražena již dlouhá a zásadní část cesty,“ hodnotí čísla Martin Svoboda, předseda sdružení Občané proti hazardu. „Hotovi ale rozhodně nejsme. V době, kdy v České republice existovalo hodně přes sto tisíc automatů, bylo naším cílem snížení jejich počtu na tenkrát iluzorních deset až dvacet tisíc. Od těchto čísel již nejsme daleko.“

Nicméně jak dodává, stále ještě není dořešena ochrana lidí před vznikem a rozvojem patologického hráčství, není vysoutěžený registr gamblerů, který má zamezit hraní osobám v bankrotu nebo na sociálních dávkách.

„Také není uspokojivě dořešeno hraní na internetu,“ uzavírá Svoboda z Občanů proti hazardu.