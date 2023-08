Jenže pro většinu zájemců je cena kolem 20 tisíc už tak našponovaná. „Kdybych nebydlela na vesnici, snad bych ty peníze za řidičák ani nedala. A 40 tisíc? To bych určitě nedala,“ poznamenala Iveta, která právě vystoupila z vozidla autoškoly na Horním náměstí v Jablonci.

Takovou představu má například Patrik Nosek, generální ředitel Autoškoly NOBE z Ostravy, která má pobočky v Čechách, na Moravě i ve Slezsku a velikostí své sítě je největší autoškolou v ČR. „Určitě bychom chtěli ceny navyšovat. Normální cena kvalitní autoškoly by měla být stejná jako průměrný měsíční plat v republice. Takže v současné době kolem čtyřiceti tisíc korun. Ale musíme se dívat na situaci na trhu. Čekáme také, jak zareagují další autoškoly,“ řekl pro Deník.

Jenže nyní se mluví o tom, že by ceny autoškol měly být stejně vysoké jako průměrná republiková mzda. V současné době tedy zhruba 40 tisíc korun.

Když před dvěma lety zvažovala dnes jedenadvacetiletá Anna ze Železnobrodska, zda si pořídit řidičák, váhala. Deset tisíc korun? To je přece dost. „Nakonec jsem se přihlásila i na naléhání rodičů. Měli pravdu, dnes bych platila skoro jednou tolik,“ vzpomněla na dobu, kdy poprvé usedla za volant.

I přesto hlásí autoškoly velké počty zájemců o absolvování kurzu. Některé dokonce pozastavují příjem žádostí na výcvik. Třeba autoškola Martin Jindřišek, která působí v Jilemnici, Vrchlabí a Hostinném, zastavila příjmy žádostí už v červnu letošního roku.

„Pokud zájemce přihlášku přinese, musí počítat s tím, že bude zařazen do kurzu až na konci roku 2023, asi v prosinci,“ poznamenal majitel autoškoly.

Tedy prostor pro zdražení tu je? Určitě. Ale cenu kolem čtyřiceti tisíc považují majitelé autoškol v Libereckém kraji za přemrštěnou. „Na příští rok zdražíme, ale jen o 2 tisíce korun, ještě budeme s navýšením kalkulovat. Potřebujeme pokrýt zvýšené náklady,“ poznamenal Jindřišek. V Jilemnici si tak příští rok zájemce zaplatí zřejmě 20 500 korun.

Podobně situaci vidí Miroslav Klásek, který provozuje autoškoly v Liberci, Turnově a Sosnové na Českolipsku. „My jsme teď museli zvýšit cenu výuky řidičského oprávnění skupiny B o devět set na dnešních 18 900. Náklady se v poslední době zvýšily brutálním způsobem. Ten výcvik je časově náročný, čemuž odpovídají i mzdy učitelů,“ vysvětlil.

Sám si myslí, že 40 tisíc za řidičské oprávnění je ale už moc. „Ale asi záleží na regionu, třeba v Praze a dalších větších městech by si to i mohly autoškoly dovolit. My ne,“ doplnil Klásek.

Železnobrodská autoškola Novotný nabízí hned tři ceny za výcvik řízení osobního automobilu. Za čtrnáctitýdenní Standart zaplatí zájemce 18 900, za šestitýdenní Comfort 20 900 a za čtyřtýdenní Individual 26 500 korun.

„Zájem je veliký ve všech. K tomu nám přibývají vždy přes léto kurzy na motocykly. Řekl bych, takový každoroční standard,“ popsal jednatel Jiří Novotný.

Železnobrodská autoškola zdražuje také průběžně, musí ale hledět na konkurenci a zájem veřejnosti. „Autoškoly jsou podfinancované. Ještě teď přežívá standard, kdy majitelé i instruktoři s žákem objeli co potřebovali, což nebyla kvalitní výuka. Aby byla kvalitní, musíte se věnovat každému jednomu zájemci na sto procent. A to chcete mít zaplaceno, ať jste majitel autoškoly nebo instruktor. Myslím si proto, že by mělo dojít k plošnějšímu navýšení cen a tím pádem samozřejmě i kvality výuky,“ doplnil Novotný, který je zároveň členem Týmu silniční bezpečnosti. Ten monitoruje dopravu na silnicích v republice a připravuje projekty pro bezpečnost na cestách.

Absolvování autoškoly trvá několik týdnů, ale spíš měsíců. Pro řidičský průkaz skupiny B musí žák odjezdit minimálně 28 vyučovacích hodin, jedna trvá 45 minut. V praxi jezdí často žáci dvě hodiny za sebou, tedy 90 minut. Pokud si ani poté žák k závěrečné zkoušce netroufá, může si připlatit další jízdy. Cena se pohybuje v řádech několika set korun za hodinu. Součástí výuky je také deset hodin teorie.

Po ukončení autoškoly čeká na žadatele o řidičské oprávnění zkouška, která se u „béčka“ skládá ze dvou částí. První je písemný test z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy, znění otázek vydává ministerstvo dopravy. Je potřeba získat minimálně 43 bodů z 50 možných. Druhou část zkoušky tvoří praktická jízda s autem.

Se zkouškami jsou spojeny správní poplatky, které vybírá příslušný městský úřad či magistrát a nejsou součástí ceny výcviku. Za první zkoušku, testy z pravidel a jízda, se hradí 700 korun, opravná zkouška z pravidel stojí 100 korun, opravná zkouška z jízd 400 korun. Na zkoušku z pravidel má žák celkem tři možnosti, pokud neuspěje ani jednou, následuje doplňková výuka a poté opět tři „pokusy“.

„Přičemž všechny zkoušky musíte kompletně zvládnout do 12 měsíců od prvního pokusu. V opačném případě je nutné celý výcvik v autoškole absolvovat znovu,“ uvádí web autoskolsky-ombudsman.cz.

Teprve po úspěšném absolvování testů je možná zkouška z jízdy. Tu je možné opakovat maximálně dvakrát, tudíž i v tomto případě má žák nejvýše tři možnosti. Pokud to nezvládne, je nutné absolvovat celou praktickou část autoškoly znovu. Tedy si ji opět zaplatit.

Příklady cen za řidičský průkaz skupiny B



Fabiškola Liberec

standart - 17 900 korun, rychlokurz - 21 900 korun



Autoškola Easy Liberec, Jablonec nad Nisou

standard - 17 000 korun, expres – 22 000 korun



Autoškola Horčička Česká Lípa

standard – 19 900 korun, VIP – 25 900 korun



EMCO autoškola Semily

standard – 18 000 korun, intenzivní kurz 21 000 korun