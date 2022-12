„Jsem rád, že budou moci zůstat tam, kde mají práci a kde jejich děti chodí do školy,“ řekl hejtman Martin Půta. „Chtěl bych tímto poděkovat majitelce chalupy, která nabídla ubytovací kapacity a zejména pracovníkům KACPU, kteří tuto nepříjemnou situaci, do které všechny nenadálé a zarážející rozhodnutí sněmovny přivedlo, vyřešili rychle a ke spokojenosti všech,“ doplnil Půta.

Většina běženců našla ubytování v nedalekém pensionu Lenka. „Samozřejmě s nimi budeme muset pracovat dál tak, aby si postupně našli své ubytování, když ne přímo v Harrachově, tak v okolí,“ poznamenal starosta horského města Tomáš Vašíček.

Přesun vyvolal zděšení

Zděšení mezi dočasnými obyvateli poslaneckého rekreačního zařízení vyvolalo zkraje prosince rozhodnutí Poslanecké sněmovny, že se mají z objektu vystěhovat. Stát jim podle zjištění televize Nova nabídl ubytování v podobném zařízení v Lipnici nad Sázavou. Uprchlíci se tak měli údajně stěhovat o skoro 200 kilometrů dál do českého vnitrozemí. „Nedokázala jsem si to představit. Moje dvě děti si tady už našly kamarády, což pro ně bylo po útěku z domova složité. Nevím, co by s nimi udělalo další stěhování do neznámého prostředí,“ popsala jedna z obyvatelek poslanecké chaty.

Lenka Konvalinková i po sedmdesátce sedá za volant taxi a zvelebuje Harrachov

Stěhování do Lipnice Kancelář Poslanecké sněmovny (KPS) dementovala. „Od samého počátku byla dohoda mezi Poslaneckou sněmovnou a ministerstvem vnitra o neprodloužení ubytování pro ukrajinské uprchlíky podmíněna zajištěním odpovídajícího ubytování v rámci regionu, což bylo ministerstvem vnitra přislíbeno. Až následně by provozně-účelové zařízení v Harrachově bylo uvolněno pro jeho původní účely,“ stojí v prohlášení KPS.

Kancelář se prý snažila najít pro uprchlíky ubytování ve městě nebo nejbližším okolí. „Do té doby zůstává zařízení v Harrachově vyčleněno pro humanitární účely,“ doplnila předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

"Krutý žert"

Odchod ukrajinských běženců by podle Vašíčka představoval problém i z hlediska zaměstnání. „Většina z dospělých žen si u nás našla práci, především jako pomocné síly v hotelích. Takhle na prahu zimní sezóny by nastal problém i pro jejich provozovatele, pokud by odešly,“ sdělil starosta Harrachova. Zprávu Poslanecké sněmovny o vystěhování uprchlíků bral nejprve jako krutý žert. „Poslanci berou vysoké platy, není pro ně problém zaplatit si ubytování v klasickém hotelu, kterých máme v Harrachově dost. A ne vyhazovat potřebné proto, že si chtějí zalyžovat,“ kritizoval Vašíček.

V objektu žilo na konci listopadu na dvacet uprchlíků z Ukrajiny. Někteří si po informacích o vystěhování našli urychleně nové ubytování, zbylých 13 se odstěhuje skoro do sousedství poslaneckého střediska. „Jsme rády, že to dopadlo alespoň takhle. Že můžeme v Harrachově zůstat, pracovat a děti chodit do školy,“ doplnila další obyvatelka poslaneckého zařízení.

Stát versus postižené děti

Secesní vilu si nechal v části Harrachova zvané Nový svět nebo lidově Klondajk postavit zakladatel Pražského sanatoria a dodnes fungujícího Jedličkova ústavu pro tělesně postiženou mládež Rudolf Jedlička. Před svou smrtí ji odkázal právě dětem z ústavu. Ty si ale chatu moc neužily, v roce 1950 ji zabrala komunistická vláda a zřídila zde rekreační středisko pro prominenty režimu. Vila pak zůstala v rukou státu i po sametové revoluci. „V devadesátých letech se někteří místní, ale i přespolní snažili o to, aby se vila vrátila zpět dětem. Poslanci ale vždy smetli návrh ze stolu,“ připomněla harrachovská patriotka Lenka Konvalinková.