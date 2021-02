Babyboom zasahuje Rychnov u Jablonce vždy po několikaleté době klidu. Přináší s sebou nejen radost, ale i otázku „kam s nimi“? V roce 2009 tak třeba vyrostla kontejnerová mateřská škola, o další tři roky později musela přijít další přestavba. V roce 2014 bylo zřízeno v sousedním Pulečném odloučené pracoviště mateřské školy. A to proto, aby děti z Pulečného neplnily školu přímo v Rychnově. Radnice tehdy navrhla řediteli ZŠ a MŠ Rychnov, aby do tříd přednostně umístil děti s trvalým bydlištěm ve městě.

Jen o pár let později má městečko stejný problém. A zase o kus větší. „Stále nám stoupá populační křivka. Školu a školku navštěvuje dnes kolem 450 dětí a už dochází kapacita,“ přiblížil starosta Rychnova Tomáš Levinský.

Rychnov leží nedaleko Liberce a Jablonce a stále si zachovává spíše vesnický ráz, který láká především mladé lidi s dětmi. „My jsme se sem přistěhovali před čtyřmi lety, od té doby už čekám druhé dítě. Samozřejmě, že očekávám, že i to bude navštěvovat školku i školu tady ve městě,“ popsala nastávající maminka Petra. Proto nyní na radnici finišují s projektem na přístavbu školky i základní školy. „V mateřince potřebujeme další dvě třídy. A do tří let musíme mít rozšířenou i základku,“ popsal starosta.

Počty mladších dětí ukazují, že do tří let tu budou potřebovat další třídy. Letos mají ve škole po jedné třídě osmáků a deváťáků, nižší ročníky jsou už dvoutřídní. „Šikovné děti odcházejí na sportovní školu nebo na gymnázium, především do Jablonce. Ty počty ale rostou tak, že se rozšíření školy stalo nutností,“ popsal ředitel školy Marek Zikl.

Proto radnice připravuje přístavbu druhého stupně. „Začne se pracovat už letos. Přístavba bude nad stávající jídelnou, potřebujeme celou stavbu a plochou střechu vyztužit tak, aby se dalo stavět nahoru. Ten strop je historický, budeme ho muset komplet přestavět,“ vysvětlil starosta. Musí spěchat, proto na nový strop dojde ještě letos. Samotná nástavba pak vyroste v roce následujícím.

Součástí přístavby bude třeba i výtah pro imobilní děti. „V minulosti měla škola i takové žáky, jejich pohyb byl ale problematický,“ doplnil ředitel školy. Škola pohyb imobilních žáků řešila takzvaným schodolezem. „Chceme ale zastavět i půdní prostor, takže vyroste v podstatě čtyřpatrová budova. To už není komfortní třeba ani pro uklízečky,“ popsal Levinský.

Radnice doufá, že dosáhne na dotace. Zvláště přístavba základní školy bude komplikovaná, vzhledem k výuce musí stavebníci stavbu etapizovat, protože jen přes letní prázdniny by se práce nestihly. „Stavba nemůže překážet při výuce. Takže o prázdninách zřejmě proběhnou hrubé stavební práce a drobnější práce za provozu,“ doplnil Tomáš Levinský.

Není to vše, co mají v Rychnově do nadcházejících let v plánu. V lednu radnice získala stavební povolení na přestavbu bývalého sídla společnosti Tilia v centru města. Budova se má změnit na Městské integrované centrum. I to bude mít co do činění s babyboomem. Prostory tu má najít i základní umělecká škola, která se kvůli rostoucímu počtu dětí školou povinných musela přesunout z budovy základní školy do nepříliš vyhovujících prostor.

„Chceme dostat pod jednu střechu všechny služby a zařízení, které město poskytuje. V přízemí vznikne bezbariérové zdravotní středisko, v prvním patře najde své místo obecní úřad a městská policie. Ve druhém pak vznikne nová knihovna a prostory pro naše nejmenší umělce,“ doplnil starosta Rychnova.